Orbán Viktor;Orbán Győző;cégügyek;Orbán Dávid;

2025-06-01 18:31:00 CEST

1,375 milliárd forint osztalékot vett ki a bányacégéből Orbán Viktor édesapja

Sosem voltam vagyonos ember, nem is vagyok, nem is leszek - mondta a miniszterelnök 2016-ban. Unokaöccse bányacége is jó évet zárt.