Exit poll: Rafał Trzaskowski vezet, de hajszálnyi különbségen múlhat a lengyel elnökválasztás

Lengyelország;elnökválasztás;második forduló;Rafal Trzaskowski;

2025-06-01 21:08:00 CEST

A megméretés tétje az, hogy Donald Tusk miniszterelnöknek a mandátuma végéig államfői ellenszélben kell-e kormányoznia.

Cikkünk frissül!

Rafał Trzaskowski varsói főpolgármester hajszálnyi előnnyel, a voksok 50,3 százalékával nyerte a Lengyelországban a lengyel elnökválasztás vasárnap rendezett második fordulóját, vetélytársa, Karol Nawrocki 49,7 százaléknyi szavazatot szerzett – derül ki az Ipsos urnazáráskor, vagyis este 9 órakor közzétett exit poll adataiból. Egy másik közvélemény-kutató, az OGB szerint Rafał Trzaskowski mindössze 50,17 százaléknyi vokssal vezet, vagyis statisztikai hibahatáron belül áll a két elnökjelölt, és Karol Nawrocki simán fordíthat még. A részvételi arány 72,8 százalékon állt meg.

Az 53 éves varsói főpolgármester, Rafał Trzaskowski a Donald Tusk miniszterelnök mögött álló pártszövetség, a Polgári Koalíció (KO) és a vele kormányon lévő pártok támogatásával vágott neki a megméretésnek. A 42 éves történész Karol Nawrocki hivatalosan függetlenként, de a jelenleg ellenzéki, Jarosław Kaczyński-féle Jog és Igazságosság (PiS) jelöltjeként indult. Népszerűségük az elnökválasztás május 18-i első fordulója után nagyjából fej-fej mellett állt, a mérleg nyelvét köztük főleg azok a fiatalok jelenthetik, akik két hete még valamelyik kieső szélsőjobboldali jelöltre, a harmadik Sławomir Mentzenre vagy a negyedik Grzegorz Braunra adták a voksukat.

A lengyel elnökválasztás tétje, hogy Donald Tusk miniszterelnök kormányának államfői ellenszélben kell-e kormányoznia a mandátuma végéig, vagyis a 2028-as parlamenti választásig.

Az exit poll alapján más elnököt választanának a férfiak és mást a nők: a férfiak körében Karol Nawrocki nyerne 54,3 százalékkal, Rafał Trzaskowski pedig csak 45,7 százalékot kaphat. A nőknél viszont a varsói polgármester 54,2 százalékon áll, míg Nawrockira 45,8 százalék voksolt. Małgorzata Trzaskowska, Rafał Trzaskowski felesége ennek megfelelően a Gazeta.pl szerint közölte is, hogy közel áll a szívrohamhoz, de szeretne mindenkinek köszönetet mondani, különösen a nőknek. A lap szerint Karol Nawrocki főhadiszállásán egyelőre kevésbé lelkesek az első reakciók az exit poll után.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes ezzel szemben nagyon magabiztosnak tűnik, ugyanis már gratulált is a varsói polgármesternek a Gazeta Wyborcza szerint. A lengyelek a jövőre, az őszinteségre és a biztonságra szavaztak - jelentette ki.

Érdekesség, hogy a Polsat News szerint az Egyesült Államokban élő lengyelek körében rekordot döntött a részvételi arány: az ott szavazásra jogosultak 87,6 százaléka, közel 50 ezer ember járult az urnákhoz. Körükben Karol Nawrocki nyerte a lengyel elnökválasztást, 56,65 százalékkal, Rafał Trzaskowski pedig 43,35 százalékot kapott. A TVN24 szerint Kanadában is a PiS által támogatott elnökjelölt győzött 62,04 százalékkal, ezzel szemben Trzaskowski győzelmére eddig Dél-Koreában (84,07 százalék) és Ausztráliában (68,18 százalék) voksoltak.

Az exit poll eredmények arra is kitérnek, hogy az első fordulóban kiesett elnökjelöltek támogatói közül hányan hova voksoltak át. Sokat közülük előre el lehetett könyvelni és a papírforma a legtöbb esetben be is jött. A centrista Szymon Hołownia és a radikális baloldali Magdalena Biejat szavazói döntő rézben (86,2, illetve 90,2 százalékban) Trzaskowskihoz vándoroltak át. Ezzel szemben a radikális jobboldali jelöltek, így Sławomir Mentzen és Grzegorz Braun támogatói túlnyomórészt (88,1, illetve 92,5 százalék) Karol Nawrocki mellett tették le a voksukat. A fő kérdést az jelentette, hova voksol át a kormánykoalícióból kilépő baloldali Adrian Zandberg 5,2 százaléknyi szavazója. Közülük - már akik a második fordulóban is elmentek szavazni - 83,8 százalékban Rafał Trzaskowskira szavaztak és csak 16,2 százalékuk tette az X-et Karol Nawrockira.