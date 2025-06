A baloldal tudatossága

jobboldal;baloldaliság;

2025-06-03 06:00:00 CEST

Ungváry Rudolf a Népszavában megjelent cikkében (A nem tudás baloldalisága, május 23.) vitatja Dobrev Klárának azt az állítását, hogy „…nem járható út, hogy mind a kormány, mind a vezető ellenzék jobboldali. Baloldaliként nem kérek a jobboldal egyeduralmából.”

Mint írja: “...azzal, hogy a mai orbáni szélsőjobboldali fasisztoid (Hadházy szerint technofasiszta) rendszert ő is összemossa a jobboldalisággal, ugyanolyan kártékony, mint azok, akik szélsőjobboldaliként a baloldalit kommunistának, ill. szélsőbaloldaliként a jobboldaliakat fasisztának bélyegezték és bélyegzik ma is.”

Csakhogy Dobrev semmi ilyet nem tesz. Ez a mondat nem erről szól, és Dobrev Klára vagy a DK biztosan nem gondolja így. Sőt a beszéd úgy folytatódott, hogy a jobboldali és baloldali demokratáknak együtt kell leváltani Orbán rendszerét, mind a kettőre szükség van. A demokratikus jobboldal vitapartnerünk, amellyel nem értünk mindenben egyet, de amellyel szükség van a párbeszédre és adott esetben a kompromisszumra is. A szélsőjobbos Orbán-rendszer viszont ellenségünk, az ország érdekében le kell győzni és fel kell számolni.

Ugyanakkor a jobboldal nem azonos a baloldallal, sem Magyarországon, sem másutt. Öröm látni, hogy ezt Ungváry Rudolf is tudja, és nem ül fel a “nincs jobb és baloldal…” kezdetű szövegnek, amely valójában éppen a demokrácia lényegét, az alternatívák versenyét tagadja.

Nemcsak a demokratikus jobboldal kellett a nyugat-európai demokratikus rendszerek megszilárdulásához a II. világháború után, hanem a baloldal is. Nemcsak De Gaulle, hanem Mitterand is, nemcsak Adenauer, hanem Willy Brandt is, nemcsak Churchill, hanem Attlee is. Magyarországon sem lesz valódi és tarlós rendszerváltás a baloldal nélkül.

A jobboldal és a baloldal más értékeket, társadalmi csoportokat, politikai megközelítéseket képvisel - legitim módon. Éppen ezért gondoljuk, hogy szükséges a demokratikus baloldal képviselete a parlamentben. Ha a baloldali értékek, a baloldal által képviselt társadalmi csoportok kiszorulnak a demokrácia sáncai mögül, akkor annak az ország, a demokrácia is kárvallottja lesz - hiszen az elhagyott szavazók otthon maradnak vagy a szélsőségekhez fordulnak.

Ez azt is jelenti, hogy nagy hiba, ha a magát demokratának gondoló jobboldal a baloldal felszámolására tör, mert ezzel a kizárólagosságra törekvéssel éppen saját demokratikus jellegét, a valódi rendszerváltás esélyét veszti el. Minden demokratikus politikai erőnek részt kell vennie az Orbán utáni európai Magyar Köztársaság létrehozásában, így lesz Magyarország mindannyiunk hazája.

Mi pontosan azt állítjuk, amivel Ungváry kezdi a cikkét, “Baloldal nélküli nincs demokrácia. Jobboldal nélkül sincsen. Mindkét politikai irányzat legitim demokráciaalkotó erőt képvisel. Egymásnak nem ellenségei, hanem ellenfelei.” Azt várjuk, hogy ezt mindenki, aki demokratának tartja magát, elismerje. Ezért szóltunk most.

A szerző a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese.