Forgács Iván: Túllépni a formátlan baloldaliságon

A politikai perifériára szorult hazai baloldal immár évtizedek óta töpreng a baloldaliságról. Időről időre nekigyürkőzik, hogy na, most aztán tisztázzuk, miről is van szó, hogyan jutottunk ide, mi a dolgunk. Telnek a még létező és hébe-hóba születő folyóiratok lapjai, óriási szellemi apparátust, szakirodalmat mozgatva, maga a fogalom pedig mintha egyre szerteágazóbbá, megfoghatatlanabbá válna, így nem meglepő, ha sokan úgy érzik, nincs is. Elillant.