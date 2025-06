Gyilkossági kísérlet célpontja volt Jeszenszky Géza, fémcsővel támadtak rá, betörték a koponyáját

támadás;gyilkossági kísérlet;Jeszenszky Géza;kalapács;

2025-06-02 13:19:00 CEST

Ugyanaz az ember támadt rá, aki két évvel ezelőtt is.

Életveszélyes merényletet követtek el Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, egykori washingtoni és oslói nagykövet ellen.

A volt diplomata a Népszavának erről írt levélben részletezi, hogy éppen a feleségével tartott hazafele, amikor a kapu bejáratában egy nagy ütést érzett a fején. „Első benyomásom az volt, hogy egy tégla eshetett le a mennyezetről. Mielőtt megfordulhattam volna, jött egy második csapás. Egy sapkát viselő álarcos férfi akart megölni. Először vascsőre gondoltam. Próbáltam rúgással távol tartani, de talán visszalökött és a hátamra estem. Ekkor Editre, a feleségemre sújtott, de egy közelben álló férfi - ezt látva - próbálta lefogni így csak kisebb volt az ütés és nagy púpot okozott” – írta.

Jeszenszky Géza elmondása szerint ezután a segítségére siető férfival együtt, vérző fejjel a támadó után futott, és mások is csatlakoztak „az üldözéshez”, a végén már csak a segítő futott az elkövető után, és közben hívta a rendőröket, akik végül a Fővám téren elfogták az elkövetőt.

„Két éve ugyanez az ember hasonló módon támadott meg az udvarunkon, akkor is álarcban, de akkor sikerült elmenekülnie, nem találták meg” – fűzte hozzá Jeszenszky Géza, aki szerint a rendőrök most viszont megtalálták a fémkalapácsot is. „Azt gondoltam, hogy nagyobb baj nem történt, de a mentők feleségemmel együtt bevittek a Semmelweis klinikára, ahol a CT megállapította, hogy a fülem alatt betört a koponyám. Még aznap este megoperáltak, úgy tűnik, hogy elmúlt az életveszély, de legalább egy hétig a kórházban tartanak” – mondta a volt külügyminiszter.