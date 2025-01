Jeszenszky 2002 óta nem beszélt Orbánnal

"A titoktartás még most is köt, de annyit nyugodtan mondhatok, hogy engem a magyar kormány előzetesen nem keresett meg, hogy valami baja van Norvégiával" – mondta Jeszenszky Géza a hvg.hu-nak. A 2011-14 közötti norvég és izlandi nagykövet korábban egy könyv írásával indokolta a posztról való lemondását, de most vállalta, hogy valójában a magyar-norvég viszony alakulása miatt tért haza.