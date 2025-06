Bár még nem mindenhol éri meg a nyári főszezon helyett egész évben nyitva tartani, de egyre több étterem teszi

Balaton;turizmus;vendéglátás;gasztronómia;

2025-06-03 12:55:00 CEST

Kóstolgatják a Balatont.

Ugyan összességében évek óta nem változik a balatoni vendéglátóhelyek száma, csendben egy jól megfigyelhető átalakulás zajlik: egyre több az állandóan nyitva tartó-, és egyre kevesebb a szezonális étterem valamint a strandbüfé - összegezte a Népszavának Csapody Balázs a balatonszemesi Kistücsök Food & Room tulajdonosa, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, a magyar Bocuse d'Or Akadémia alelnöke. A gasztronómiai szakember rámutatott: az egész évben üzemelő és a szezonális helyek más-más kihívással néznek szembe. Utóbbiak legnagyobb problémája, hogy egyre nehezebben és drágábban tudnak munkaerőt találni, megbízhatóan jót pedig még kevésbé.

Egynyári szakácsokkal és felszolgálókkal ráadásul nem igazán lehet egyenletes színvonalat biztosítani, így aki családon belül nem tudja megoldani a munkaerő utánpótlást és a létszámot tartani, annak minden évben lutri a nyár.

Nem véletlenül kötött üzletet épp a jól ismert Costes-csoporttal az alsóörsi Ypsilon Yacht Klub tulajdonosa, Bolgár György, aki a tavaly átadott kikötői komplexumhoz a bérlőket és külső vendégeket egyaránt kiszolgáló éttermet is álmodott. A Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő neve húzónév, a Michelin-csillagos éttermek sorát tulajdonló Costes-egységgel azonban nem luxus étterem érkezett, a most nyitott helyen 10-15 ezer forintból több fogásos étkezés is kijön. Gerendai Károly, a Costes csoport tulajdonosa nem titkolja, hogy az első nyár tapasztalatai alapján döntenek a továbbiakról, hogy az Ypsilon by Rácz Jenő étterem jövőre mikor nyit és mikor zár. Rácz Jenő szerint kedvező tapasztalatok után talán már tavaszi nyitás és őszig tartó üzemelés is lehetséges, minden azon múlik, hogy kijön-e a matek, azaz lesz-e elég vendég. A folyamatos működés a Balatonnál még nehéz, de nem lehetetlen vállalkozás, már több jó étterem működik folyamatosan a térségében - teszi hozzá a sztárséf.

A Balaton még nem igazán négy évszakos turisztikai célpont, de tény, hogy már nem zár be minden kávézó, cukrászda és vendéglő az augusztus 20-át követő héten.

Ehhez az egyre több, egész évben üzemelő, jellemzően wellness részleggel épült hotel is hozzájárul, illetve az utóbbi 3-4 évben megduplázódott a kerékpáros turisták száma is. Már ősszel, télen és tavasszal is vannak kifejezetten forgalmas hétvégék - mondta Csapody Balázs.

Új fejezetet nyitott a balatoni vendéglátásban, amikor a vidéki magyar éttermek, köztük több ottani is bekerült a Michelin-kalauzba. A Kistücsök Bib Goumand (jó ár-érték arányú hely) minősítése például osztrák, szlovén és horvát vendégeket hozott az egyre bővülő magyar törzsvendégkör mellé, amire az étteremhez épült szálloda is ráerősített, hiszen egy élményvacsora után már nem kell autóba ülni és visszatérni Budapestre. Külföldi üzletemberek is rendre letérnek az autópályáról, hogy elköltsenek ott egy ebédet vagy vacsorát, és évről-évre több 2-3 éjszakás foglalás van ősztől tavaszig is.

A balatoni lángos és fagyi ára, illetve árváltozása minden évben slágertéma, de a balatoni magasabb szintű vendéglátást,emelt szintű gasztronómiai élményt kínáló éttermek árazása kívül esik a tömegek látókörén. A balatoni felső-középkategóriás éttermek a szakember szerint ár-érték arányban határozottan versenyképesek és vonzóak a régióban. Csapody hazai példát hoz, mondván, a Kistücsök például az ugyanolyan kategóriájú horvát és szlovén éttermeknél konkrétan 25-30 százalékkal olcsóbb. Náluk 15-20 ezer forintból megebédelhet vagy vacsorázhat úgy, hogy az ételsor még borpárosítást is tartalmaz.

A rezsiköltségek tavalyhoz képest jelentősen nem emelkedtek a vendéglátásban, de az alapanyagok ára annál inkább: az élelmiszer infláció továbbra is átlag feletti, mintegy 15 százalék, aminek nagy részét lenyelik a vendéglátósok, hogy ne veszítsenek vendégeket. Az éttermi étkezés már így is drágult az utóbbi években.