Belekóstol a balatoni vendéglátásba a magyar sztárséf

2025-05-29 14:07:00 CEST

Új éttermet nyitott Rácz Jenő séf vezetésével a több Michelin-csillagos éttermet is működtető Costes Csoport, amely ezúttal a balatoni vendégkört veszi célba. Az Ypsilon Étterem by Rácz Jenő néven ma megnyíló étterem a Balaton egyik legexkluzívabb kikötőjében, az alsóörsi Ypsilon Yacht Club területén üzemel majd nyaranta.

A Michelin-csillagos sztárséf nevével fémjelzett kikötői étterem hangsúlyozottan nem a fine dining vendéglátásba nevez be, hanem a klasszikus magyar konyha házias ízeire fókuszálva, szűk étlappal lép piacra. A kínálatban rántott hús, gulyásleves és madártej is szerepel majd, a séf célja, hogy minden vendég végigehessen egy klasszikus, többfogásos étkezést.

„Szeretném, ha újra szokássá válna a leves-előétel–főétel–desszert menüsor, mert ez nemcsak az ételről szól, hanem a közösen eltöltött időről is” – fogalmazott Rácz Jenő.

Bár az Ypsilon nem egy klasszikus, forgalmas városrészben, hanem egy zárt kikötőben nyílik, külső vendégeket is várnak, és rendszeres attrakciókkal is készülnek színesíteni a Balaton gasztronómiai programkínálatát. Gerendai Károly, a Costes csoport tulajdonosa nem titkolja, hogy a 120 férőhelyes étterem egy kísérlet, egyelőre csak nyári nyitvatartást terveznek, az esetleges további nyitvatartásról később döntenek. A koncepció sikere esetén hosszabb távon is a balatoni gasztrotérkép stabil szereplőjévé válhat az Ypsilon by Rácz Jenő, ahol előételeket és a leveseket 3,5-5 ezer, a főételeket 5,5-7 ezer forint között kínálják, a desszertek ára pedig 4 ezer forint alatt mozog.