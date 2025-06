Egy hetet kapott Orbán Viktor, hogy válaszoljon a fővárosi cégek szakszervezetei által írt levélre

Budapest;BKV;Karácsony Gergely;főváros;szakszervezetek;

2025-06-03 05:50:00 CEST

Utána kezdődik az akciózás.

Bárhol, bármikor kész áll tárgyalni Orbán Viktor miniszterelnökkel Karácsony Gergely főpolgármester. A találkozót a 27 ezer fővárosi munkavállalót tömörítő tizenkét szakszervezet kezdeményezte hétfőn. Az érdekvédők levélben kérték fel a feleket, ahogy írtak minden fővárosi frakciónak is azt kérve, hogy politikai hovatartozástól függetlenül fogjanak össze, s mentsék meg együtt Budapestet az összeomlástól. Az Orbán Viktornak címzett levelükben a miniszterelnök saját felelősségére is rámutattak.

„A főpolgármestertől azonnal választ kaptunk, délután már egyeztettünk is a munkavállalókat érintő kérdésekről. Bízunk benne, hogy Orbán Viktor a fővárosiaknak is miniszterelnöke és hajlandó leülni tárgyalni a város működőképességének fenntartásáról. Ezt a hetet kivárjuk, de ha nem érkezik válasz, akkor megkezdjük az akciózást, amelynek a vége a munkabeszüntetés” – válaszolta a Népszava kérdésére Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke. Azt is elmondta, hogy a főpolgármester ígérete szerint a júniusi, júliusi fizetések nincsenek veszélyben, a társadalombiztosítási járulékokat is megfizetik a dolgozók után és a bérekkel együtt megkapják a bérmegállapodás rögzített, most esedékes Budapest-pótlékokat is.

Az, hogy mi következik ezután, senki nem tudja.

A fővárosi önkormányzati cégeknél működő szakszervezetek hétfőn bejelentették, hogy demonstrációs és sztrájkbizottságot alakítanak és egyúttal csatlakozásra szólítanak fel minden reprezentatív érdekvédelmi szervezetet.

„A szakszervezetek egységesnek és szolidárisnak mutatkoztak a hétfői egyeztetésen egymással és a városvezetéssel is” – erősítette meg Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, akitől azt is megtudtuk, hogy az államkincstár egyelőre nem emelt le újabb összeget a főváros számlájáról. A helyzet ezzel együtt is súlyos, a likviditási tanács ma is összeült és áttekintették a számlákat és a rendelkezésre álló forrásokat, s bizony akadtak szállítói számlák, amelyeket át kellett átütemezni.

A főigazgató furcsának találta, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint jogszerű volt a múlt csütörtöki 10,2 milliárd forintos inkasszó, mondván adóbeszedés esetén nem jár az azonnali jogvédelem. Csakhogy a szolidaritási hozzájárulás, ahogy azt korábban az Alkotmánybíróság is kimondta, nem adó, beszedése egy közigazgatási eljárás keretében történik. A miniszter érvelése azért is sántít a főigazgató szerint, mivel a főváros már több esetben is élt a szolidaritási hozzájárulás esetében ezzel az eszközzel, legutóbb decemberben. A bíróság egyébként a múlt héten beadott kérelem ügyében még nem döntött.

Ahogy arról beszámoltunk a csődhelyzet kezelése érdekében szerdán együttes rendkívüli ülés tart a Baranyi Krisztina vezette pénzügyi és a Vitézy Dávid vezette közlekedési bizottság. Az ülésre a szakszervezetek képviselőit is meghívták. Naszályi Gábortól most megtudtuk, hogy részt vesznek az ülésen. A tárgyalásra szánt előterjesztés egyik javaslati pontja szerint felkérik a főpolgármestert, hogy a fővárosi cégek készítsenek vészforgatókönyveket a pénzügyi ellehetetlenülés esetére. Ezekben többek között azt is vizsgálni kell, hogy a közszolgáltatások korlátozásának, illetve az állammal kötött megállapodások felülvizsgálatának hatásait. A bizottság kérésére a főigazgató tájékoztatást ad majd a főváros likviditási helyzetéről. Mint mondta a vészforgatókönyvek készíthetőek, de valójában nincs B-terv. Érdemi megtakarítás csak a közszolgáltatások színvonalának olyan mértékű csökkentésével lenne elérhető, amely az egész ország gazdasági teljesítményére súlyos kockázatot jelentene, amit aligha engedhet meg a kormány. A bizottság ülését közös politikai nyomásgyakorlásként értékeli.