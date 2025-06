Orbán-kormány;Budapest;elemzés;inkasszó;kivéreztetés;

2025-06-02 20:50:00 CEST

Miközben a Tisza Párt alapvetően biztonsági játékot játszik, Karácsony Gergelynek erőt kell mutatnia.

A Fidesz nincs abban a helyzetben, hogy lemondjon a fővárosról, és a fővárosi szavazókról. Budapest kivéreztetésének van egy határa, amit ha átlép az Orbán-kormány, az visszaüthet rá - mondta a Népszavának Závecz Tibor, a Závecz Research ügyvezető igazgatója. Szerinte ha a közszolgáltatások leállnak, drasztikusan csökken a színvonaluk, annak negatív hozadéka lehet a kormányzat számára. Épp ezért lesz egy pont, ahol kénytelenek lesznek megegyezni Karácsony Gergellyel – tette hozzá a kutató, aki szerint ugyanakkor tény, hogy a Budapesten kialakult csődközeli helyzet alapvetően az ott lakókat érinti. Szerinte kérdéses, hogy mennyire juthat el ennek hatása más településekre.

Schlanger Márton, a Republicon Intézet kutatója szerint viszont akik ebből a helyzetből, még jelenleg is többet érzékelhetnek, azok a Budapesten dolgozó vidékiek, például az agglomerációban élők. Závecz Tibor pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az ügynek az ellenzéki vezetésű település felé van egy erős üzenete: „mindenki járhat így”. Vagyis akik nem a Fideszre szavaztak, azokat büntetheti a kormánypárt, ha úgy akarja.

Ami a megoldást illeti, abban mindkét elemző egyetért: ebben a helyzetben fontos az erő felmutatása, elsősorban Karácsony Gergely részéről. Závecz Tibor kiemeli a szolidaritási adó miatt, a főváros nettó befizetőjévé vált az államnak 50 milliárd forinttal.

Mindez sérti az önkormányzati törvényt, és ez ellen határozottan ki kell állni. El kell magyarázni a választóknak is, úgy, hogy ők is megértsék, hogy be tudjanak állni a főpolgármester mögé. Emellett fontos, hogy Karácsony Gergely keresse a kompromisszumot is a kormánnyal, és jussanak megegyezésre. Jó érv lehet, hogy a közösségi közlekedés nem állhat le. Ha mégis leállna, abból a Fidesznek is hátránya keletkezhetne – szögezte le Závecz, aki hozzátette, ebben a helyzetben az is fontos volna, hogy a fővárosi frakciók – ideális esetben a Fidesszel együtt – beálljanak Karácsony Gergely mögé.

Schlanger Márton szerint a Fidesz-frakciónak viszont egyáltalán nem célja az, hogy a helyi, budapesti ügyeket képviselje.

2024-ben nagyon sok új, fiatal politikus került a közgyűlésbe, akik a kutatások, és belső információk alapján is a politika „tápláléklánc” alján helyezkednek el. Így megtehetik, hogy harciasabb álláspontot képviselnek. Ez sokkal inkább az országos politikai kampány szempontjából fontos, és ezek az üzenetek nem a budapestieknek szólnak – fogalmazott a kutató.

Schlanger Márton és Závecz Tibor is megjegyezte, a Tisza Párt alapvetően biztonsági játékot játszik, és csak olyan témákba áll bele, amiben nem lát kockázatot. Ebben az ügyben Magyar Péter a Klubrádióban azt mondta, kiállnak a főváros és a főpolgármester mellett, „hogy ez a jelenlegi inkasszó és a szolidaritási adó önmagában (...) törvénytelen, jogtalan, erkölcstelen."

Ezzel tehát a Tisza-koalíció is felsorakozhat Karácsony Gergely mögött. Schlanger Márton szerint Vitézy Dávid szerepe sem elhanyagolható ebben az ügyben.

– Vitézy menet közben elnyerte az ellenzéki választók szimpátiáját, láthatóan már elfelejtették, hogy Szentkirályi Alexandra visszalépett a javára, és volt valamiféle választási kooperáció. A mondandója többnyire egybeesik a budapestiek érdekeivel, és az ő problémáikra reflektál. Az inkasszó és a csőd kérdésében nem is volt más választása, mint Karácsony Gergely mellé állni, hiszen ha a választókat képviseli, akkor erről nem lehet mást mondani.