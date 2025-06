Korábbi rekordveszteségét megkétszerezve, 3,9 milliárdos mínusszal zárt tavaly a Sziget Zrt.

Idegenforgalom;Sziget Fesztivál;VOLT Fesztivál;mérlegbeszámoló;

2025-06-03 09:59:00 CEST

A nagymúltú fesztiválszervező tőkéje már a 2023-as veszteséggel negatívba fordult.

Két évvel ezelőtti, 1,8 milliárdos rekordveszteségét több mint megkétszerezve 2024-ben 3,9 milliárdos mínusszal zárt a Sziget Zrt. – derül ki a Hajógyári-szigeti rendezvény mögött álló társaság most leadott tavalyi beszámolójából.

A nagymúltú – 1993-ban még kft.-ként alapított - fesztiválszervező tőkéje már a 2023-as veszteséggel negatívba fordult. A zrt.-t közvetlenül tulajdonló, luxemburgi Superstruct Holding S.á.r.l. a 2023-as jelentésben ígéretet tett az így törvénytelenné váló tőkehelyzet 2024-es rendezésére. Ez, a lehető legkisebb csinnadrattával, a most leadott jelentés egy táblázata egy szerény kockája tanúsága szerint, 5,1 milliárdos tavalyi „pótbefizetéssel”, rendeződött. Ugyanakkor a tavalyi veszteség ezt is elvitte. Így a 2024-es saját tőke 281 millió forint erejéig ismét mínuszba fordult. A tulajdonos további 750 ezer euró – 302 millió forint – befizetésével idén áprilisban ezt is feltöltötte, amiként arra ezúttal szövegesen is utaltak. E helyt a tulajdonos újfent megerősítette a Sziget működési forrásainak idei biztosítását. Emellett tavaly visszafizettek egy anyavállalati hitelt is.

2024-es forgalmuk 14,7 milliárdról 13,1 milliárdra mérséklődött.

A jegyekből ötödével kevesebb, 7,4 milliárd folyt be, vendéglátási bevételeik pedig 6 százalékkal 1,7 milliárdra apadtak. Reklámozóktól viszont 15 százalékkal többet, 1,9 milliárdot kaptak, a másfélmilliárdos rendezvényszolgáltatási bevétel pedig 25 százalékos bővülés. Támogatásként a 2023-as tízmillió után tavaly 88 milliót számoltak el, a fesztiválkártyákon pedig a tavalyelőtti 34 millió után tavaly 27 millió maradt. Könyvvizsgálójuk, a Deloitte, az ismét mínuszba csúszó saját tőkére figyelmeztető kitétel mellett, a jelentést elfogadta.

A beszámoló a fesztiválszervező szakmai kihívásait nem ecseteli. Így azt sem, hogy a Covid miatti, 2020-2021-es kényszerszünetet követő, sikeres és nyereséges 2022-es esztendő után a soproni Volt fesztivált 2023-tól, a zamárdi Balaton Soundot pedig ez évtől lehúzták rendezvénylistájukról. Így – a kisebb Gourmet és Gyerek Sziget mellett – mára csak a Sziget, mint Magyarország legtöbb látogatót vonzó idegenforgalmi rendezvénye, maradt meg, amit 31. alkalommal, augusztus 6. és 11. között, szokás szerint a Hajógyári-szigeten, idén is megrendeznek.

A stáb tapasztalataink szerint egyáltalán nem érzékelteti az anyagi nehézségeket. Évente egyre vonzóbb műsorkínálattal és szolgáltatásokkal készülnek és a magyar pénztárcának borsos, de nemzetközi viszonylatban szerény jegyárak sem nőnek az inflációval. Sőt, olykor még a tavalyinál olcsóbb belépők is megcsíphetők. Ennek megfelelően a Sziget idén májusi fesztiválbeharangozóján sem említettek gondokat. Az esemény után Kádár Tamás cégvezető tudakozódásunkra szűkszavúan megerősítette, hogy a tulajdonos minden hiányt rendezett. Egyszersmind emlékeztetett beszédében is vázolt, három éves stratégiájukra. Ennek célja a nyereség elérése is, amit legkorábban 2026-tól remélnek – fejtette ki akkor lapunknak a cégvezető.