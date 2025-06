12 férőhely, 27 gyerek: zsúfolásig tele van a szolnoki befogadó otthon, a kormányhivatal szólt, hogy többen már nem mehetnek

Magyarország;gyermekvédelem;Jász-Nagykun-Szolnok megye;kormányhivatal;túlzsúfoltság;

2025-06-04 05:55:00 CEST

A nappali kanapéján vagy matracon alszik információink szerint a gyerekek több mint fele a Szolnok megyei befogadó otthonban. A kormányhivatal azt kérte, ne utaljanak be több gyereket a rendszerbe.

Ne utaljanak be gyerekeket, és ne is tegyenek javaslatot intézményi elhelyezésre, mert a befogadó- és a csecsemőotthonok jelentősen túlterheltek. Tulajdonképpen „bedugultak”, mert nevelőszülőhöz, lakásotthonba senkit nem tudnak tovább küldeni, már nincs aki fogadja a gyerekeket – úgy tudjuk, ilyen tartalmú körlevelet kapott az egyik Szolnok megyei család- és gyermekjóléti szolgálat vezetője a kormányhivataltól.

Információink szerint a megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat befogadó otthonában – a családjukból kiemelt gyerekeket tartós elhelyezésük előtt legfeljebb 30 napra ide helyezi el a gyámhatóság, ha nincs ideiglenes elhelyezésére kijelölhető nevelőszülő - a 12 férőhelyre 40 gyereket utaltak be. Jelenleg 27-en alszanak az intézményben. Összesen 16 ágy van, így akinek nem jut hely, a hozzánk eljutott hírek alapján a nappali kanapéján vagy matracon húzza meg magát éjszakára.

Ez az az intézmény, ahol hónapok óta nem tudják feltölteni a szakellátók létszámát, két nevelői státuszra egy szakember van, és 9 gyermekfelügyelő helyett 6 dolgozik.

Ahhoz, hogy a gyerekek nappali felügyelete biztosított legyen, a gyámokat is beosztják gyermekfelügyelői munkára, akik így a saját munkájukat nem tudják végezni.

Információinkkal megkerestük a Belügyminisztériumot, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalt, de eddig sehonnan nem reagáltak.

Választ vártunk a többi között arra, hogy értesüléseink megfelelnek-e a valóságnak. Ha igen, milyen forgatókönyvet dolgoztak ki a dolgozói létszámhiány leküzdésére, és mi az oka annak, hogy nem sikerül új munkatársakat találni. Köze van-e ennek ahhoz, hogy a szociális-és gyermekvédelmi ellátórendszerben megalázóan kevés pénzért dolgoznak a munkatársak? Továbbá elsősorban a Belügyminisztériumtól és a gyermekvédelmi főigazgatóságtól vártunk választ arra, hogy milyen szakmai eredménynek, netán valami más folyamatnak köszönhető, hogy 2024-ben kevesebb, 5972 gyerek került szakellátásba, mint 2023-ban, amikor 7475 kiskorúnak biztosítottak állami férőhelyet.

Országosan jelenleg 2500 gyerek vár elhelyezésre, de nincs hova. Megkérdeztük, vannak-e közöttük életveszélyben lévő gyerekek? Érdeklődtünk arról is, mi az oka annak, hogy a számos, „szigorító szabály” mellett miért nem történt meg az étkezési normatíva jogszabályi szintű módosítása, és miért továbbra is csak fenntartói intézkedés az, hogy a napi 684 forint étkezési norma helyett 1500 forint költhető étkezésre.

Kíváncsiak voltunk továbbá arra is, hogy az eddig felsorolt, egyértelműen törvényt sértő hiányosságok ellenére fenntartja-e a minisztérium azt az állítását, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban minőségi munka folyik, hiszen Pintér Sándor belügyminiszter még decemberben azt mondta, az intézmények 85-90 százalékában átgondolt, hibátlan gyermeknevelés történik. Fülöp Attila pedig, aki a területért felelős államtitkár, az ÁGOTA Országos Gyermekvédelmi Szabadegyetem és Konferencia rendezvényén arról beszélt, hogy az elmúlt egy évben hadjárat indult a gyermekvédelem és az ott végett munka lejáratására. Majd hangsúlyozta, hogy soha nem hoztak annyi szigorító szabályt a gyermekek védelme érdekében, mint az elmúlt öt évben. Úgy fogalmazott: ebben nem lehet pardon, nem lehet elnézés, és nem lehet semmilyen mentegetőzés. Ugyanezen az eseményen elhangzott az is, hogy jelentős férőhelyhiány van. De sem itt, sem más olyan fórumon, amelyen a kormány is képviseli magát, a tényekről nem vesz tudomást a szakmai irányítás. Kizárólag a szexuális abúzus elleni harc a téma – ebben viszont súlyosan elbukott a kormány –, de a rendszerszintű problémák megnevezése, a megoldások keresése tabutéma.