„Összeomlás előtt a gyermekvédelem és minden más szociális terület Magyarországon”

Magyarország;gyermekvédelem;Összeomlás;

2025-06-02 17:36:00 CEST

Egy gyerekfelügelő napi 12 órában havi 170-180 órát dolgozik, 11 gyerek van a lakóotthonban, akik 6 és 17 év közöttiek. Fizetése 270 ezer forint.

Összeomlás előtt a gyermekvédelem és minden más szociális terület. A dolgozók nélkülöznek, megélhetési válság van. Ezt mondta lapunknak egy Pest megyében dolgozó gyerekfelügyelő, aki – ahogy ez már megszokottá vált – nevét nem merte vállalni, hiszen főnökei utasítása szerint senki nem beszélhet a munkahelyi problémákról. Aki megteszi, azt elbocsátják. Napról napra romlik a helyzet, az utolsó időket éljük - mondta. Elképesztően kevés az ember, alig van már jó munkaerő a gyerekvédelemben. Elmondta, hogy napi 12 órában havi 170-180 órát dolgozik, 11 gyerek van a lakóotthonban, akik 6 és 17 év közöttiek. Fizetése 270 ezer forint, és úgy tudja, az időseket ellátó szociális gondozó fizetése is ennyi. Napról napra élnek azok, akik a szociális szférában élnek – mondta. Megjegyezte: neki is vannak gyerekei, akikkel idén sem tervezhet nyaralást, és ez évek óta így van. Színházba, moziba nem járnak, a család pénze élelemre és a rezsire is épphogy elég, hiszen felesége bére hasonló mértékű, mint az övé.

Azt mondta, azért nem hagyja el a pályát, mert szereti a munkáját, és felelősséget érez a lakóotthonban élő, sokat szenvedett gyerekek iránt.

Négy-öt éve folyamatos a fluktuáció az intézményekben, nemcsak náluk hanem mindenhol. Nincsenek már pszichológusok, fejlesztőpedagógusok. Új munkatársak alig érkeznek, akik jönnek leginkább gyerekfelügyelőnek jelentkeznek, de nincs tudomása olyanról, aki három hónapnál tovább maradt. Az ok elsősorban a megalázóan alacsony fizetés, a rendkívüli munkaterhelés, illetve az, hogy a rendszerből hiányoznak a megfelelő munka-és szakmai feltételek, ám az elvárások ezzel nincsenek összhangban. Kijelentette: ez veszélyezteti a gyerekeket, és a dolgozókat is, „ember lelkileg teljesen kiég”.

A dolgozók között mindennapos téma a fizetésemelés kérdése, reménykedtek, amikor a miniszterelnök decemberben a parlamentben erről beszélt.

Orbán Viktor akkor azt mondta, 2026-ban várható egy értékelhető, áttörő erejű béremelés a szociális dolgozóknál, hiszen ez a több mint 100 ezer ember „olyan fantasztikus munkát végez, amire talán mi nem is lennénk képesek.

Ám a jövő évi költségvetés tervezetében nincs nyoma annak, hogy rendeznék a területen dolgozók bérét.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár januárban azt mondta, a támogatásokon túl sok mindent kell még tenni a gyermekvédelem javítása érdekében, de a kormány eddig is sok mindent megtett, és továbbra is ezen fog dolgozni.

A napokban bejelentette: a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium felújítására 1,5 milliárd forint plusz támogatást ad a kormány a beruházások befejezéséhez. Az intézmény a főváros 2. kerületben van. Fülöp Attila itt választókerületi elnök. Ezzel szemben a 2024-ben elkezdett gyermekvédelmi intézmények felújításának folytatásáról, a miskolci gyermekvédelmi intézmény – Magyar Péter látogatásakor megismert - Manócska részleg vizesblokkjának újjáépítéséről, a gépkocsik-, illetve IT eszközök cseréjéről egyelőre nincsenek hírek.