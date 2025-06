merénylet;támadás;Jeszenszky Géza;

2025-06-04 06:00:00 CEST

Terrortámadás képe kezd kibontakozni Jeszenszky Géza volt külügyminisztert és feleségét ért hétfői kalapácsos merényletből. Az elkövető G. Ferenc ugyan azt állította, hogy valami belső késztetésre, találomra esett neki kalapáccsal áldozatainak. A részletekből azonban cseppet sem egy pillanatnyi tudatbeszűkülés alatt cselekvő képe rajzolódik ki. G. alaposan eltervezte a támadását, ahhoz munkaeszközöket – kalapács, csavarhúzó – vett magához, ami az alvilág mackósainak ismert trükkje: ha elkapják, arra hivatkozhat, hogy csak melózni indult velük.

Bár G. szerint ő a tett elkövetése után öngyilkos akart lenni, de cseppet sem erre utal, hogy G. a merénylethez kesztyűt, szemüveget, maszkot viselt, azaz meg akarta úszni a lebukást. Az ügyészség szerint G. Jeszenszky ismert lakcíme előtt várakozott, egy darabig követte az idős államférfit és nejét, majd lecsapott. Az elkövetés helye is árulkodó: G. láthatóan rendkívül erős érzelmi hatást kiváltó merényletet akart elkövetni: egy idős, köztiszteletben álló párt, fényes nappal, a főváros közepén, saját lakásuk előtt akarta brutális módon elpusztítani.

A kérdés ezen a ponton már csak az, hogy G. valamilyen rögeszmés pszichotikus vagy politikai motiváltságú terrorista volt-e. Bár ez a két kategória gyakran összecsúszik. Különösen egy olyan, szektává torzult politikai rendszerben, ahol mára az is megtörtént, hogy Jeszenszky NER-propagandistaként foglalkoztatott fia a merénylet másnapján áldozathibáztató cikket ír a kormánysajtóban a saját, támadást elszenvedett édesapját, „Sátán szolgájának” nevezte és – forog a gyomor – isteni figyelmeztetésnek állítja be a brutális támadást. A rendszer propagandája simán leközölte a láthatóan vallási tébolyodott alak őrültségeit. Leginkább azért, mivel a NER szekta más alakjai is belül már közveszélyes elmebetegek.