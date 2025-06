Spányik Miklós: Konokul

vers;öregkor;

2025-06-08 08:23:00 CEST

Ebéd után dorombol a délután.

Elnyújtóznak a gerincbe vésett évek,

és a fájdalom is kicsit pihenőre térhet.

Ilyenkor megtisztel két nyugalmas óra,

nem reagálok kérésre, sem parancsszóra.

Az álmok között sétálok kedvemre,

hívnak is, ha akarok, lépjek be.

Csodavilágok egész sora csalogat,

hogy hagyjam el a megkopott napokat.

De akkor újra kell születnem máshol,

és semmit nem vihetek a múltam javából.

Ha mégis ragaszkodnék egy szép emlékhez,

ami majd ott erővel felvértez, köddé válna

már az átmenet után.

Ezért maradok veled békés és ölelő délután.