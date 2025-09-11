Félnek a magyarok, hogy meg sem élik a nyugdíjas kort

Alapvetően borúlátóak nyugdíjas éveik tekintetében a magyarok - ez a legfontosabb megállapítása a K&H Biztosító éves reprezentatív felmérésének, amelyből kiderült, hogy a megkérdezettek 78 százaléka a mostaninál rosszabb vagy sokkal rosszabb életszínvonalra számít nyugállományba vonulását követően. Emellett tíz emberből hét úgy gondolja, hogy nyugdíjas korában is dolgozni fog. Sokakon segítene a 13. havi nyugdíj visszaadása, ám erről hallgat a kormány.