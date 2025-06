Elon Musk szerint a Trump-adminisztráció új költségvetési jogszabálya egy undorító förtelem

Dörgedelmes bejegyzést tett közzé a Trump-adminisztráció legújabb költségvetési döntése miatt Elon Musk az általa tulajdonolt X-en.

„Sajnálom, de ezt már nem bírom tovább. Ez a hatalmas, felháborító, disznósággal teli kongresszusi költségvetési törvényjavaslat egy undorító förtelem. Szégyellje magát mindenki, aki megszavazta. Tudjátok, hogy hibáztatok. Tudjátok” – fogalmazott a milliárdos. Egy későbbi posztban még hozzátette, hogy

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.