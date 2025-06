Nagy Márton szerint Karácsony Gergely hazudik, a módosítás kaszinókra nem is vonatkozik

Budapest;Karácsony Gergely;iparűzési adó;Nagy Márton;

2025-06-04 12:15:00 CEST

A miniszter közölte, az NGM hamarosan külön közleményben is tisztázni fogja a helyzetet.

Karácsony Gergely újra hazudik – jelentette ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán. A tárcavezető szerint ugyanis a szerencsejátékot érintő iparűzési adómódosítás egy adószabályozási hiányosságot szüntet meg és csak a Szerencsejáték Zrt.-t érinti.

„A módosítás a kaszinókra nem vonatkozik! Az NGM hamarosan külön közleményben is tisztázni fogja a helyzetet, az adóügyi szakmai kérdéseket is rendezve” – üzente a miniszter. Nagy Márton azt is megjegyezte, hogy szerinte „a főpolgármester újra el akarja terelni a figyelmet arról, hogy a Karácsony-Tisza koalíció csődbe vitte az ország leggazdagabb városát”.

Mint arról lapunk is beszámolt, Karácsony Gergely szerdán egy rendkívüli sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán-kormány újabb sarcot rótt ki. Ez a főpolgármester szerint kifejezetten bicskanyitogató, ugyanis a kaszinótulajdonosok zsebébe akarják tenni azt a pénzt, amit a fővárostól elvesznek. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy a csak Fidesz-közeli szereplőkkel rendelkező szerencsejáték-iparnak a továbbiakban negyedére csökkentik az iparűzési adó-fizetési kötelezettségét. Ez azt jelenti, hogy közel 18 milliárd forintnyi iparűzési adó-bevételtől fosztják meg Budapestet és kerületeit. A döntésben a Fidesz-közeli kaszinóbiznisz érdekelt, és Szalay-Bobrovniczky Kristóf üzleti érdekköre jár jól – jelentette ki Karácsony, hozzátéve: még ha papíron már nem is Szentkirályi Alexandra fővárosi Fidesz-frakcióvezető férje vesz részt ezekben, ugyanarról az érdekkörről van szó.