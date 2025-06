Puzsér Róbert az ellehetetlenítés törvény elnapolása után is megtartja a jövő keddi tüntetést

tüntetés;Puzsér Róbert;Hadházy Ákos;átláthatósági törvény;

2025-06-04 18:06:00 CEST

A publicista szerint ezek után ezek után még határozottabban kell valamennyi felelősségtudatos magyarnak kiállnia. Hadházy Ákos is jelezte, hogy ott lesz a Polgári Ellenállás címmel meghirdetett tüntetésen.

„Ezek után még határozottabban kell valamennyi felelősségtudatos magyarnak kiállnia a szabad és nyugatos Magyarország védelmében. A demokráciát nem néhány jó hangulatú tüntike, nem egy hazugságba ringatva eltöltött nyár, hanem csakis a polgárok szívós és kitartó ellenállása mentheti meg. Aki készen áll tenni Magyarország megmentéséért, az legyen jövő kedden este hatkor a Kossuth téren” – írta Puzsér Róbert publicista, a Polgári Ellenállás címmel meghirdetett tüntetés egyik szervezője szerda délután a Facebook-oldalán.

Mint arról beszámoltunk, a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerdán bejelentette, hogy elhalasztják az átláthatóságinak nevezett, valójában a civil szervezetek és a független sajtó ellehetetlenítésére alkalmas törvényjavaslat elfogadását, és csak ősszel döntenek róla. Kocsis a csúsztatást azzal indokolta, hogy a frakcióban még vita van, és nagyon sok észrevétel érkezett a tervezettel kapcsolatban szakmai szervezetektől.

A törvénytervezetet számtalan bírálat érte az elmúlt hetekben. A törvény várható elfogadásának napjára, június 10-re a Kossuth térre jelentettek be tüntetést újságírók és médiaszemélyiségek, köztük Puzsér Róbert publicista, de a demonstráción való részvételét jelezte Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is. Noha a törvényről mégsem lesz szavazás jövő kedden, Puzsér posztjából kiderül, hogy a tüntetést így is megtartják.

„A hatalom megtorpanását természetesen egy szemernyi sikerként könyvelhetjük el, de ez semmiképp nem megoldás: amit Kocsis előadott, az mindössze a hatalom sokszor megtapasztalt szemfényvesztése. A fideszes többség továbbra sem vonta vissza a törvényjavaslatot, csak elnapolta a megszavazását – nyilván abban bíznak, hogy őszre alábbhagy a társadalmi felháborodás” – írta a publicista.

Hadházy Ákos pedig arról posztolt, hogy nem szabad abbahagyniuk a tiltakozást, „folytatni kell egészen addig, amíg vissza nem vonják ezt a javaslatot és a korábban elfogadott »Pride-törvényt« is”.