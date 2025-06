Hadházy Ákos jövő kedden nem tüntet külön, csatlakozik Puzsér Róbert ellenállásához

tiltakozás;tüntetés;csatlakozás;Puzsér Róbert;Hadházy Ákos;Paizs Miklós;

2025-06-03 18:22:00 CEST

Az ellenzéki politikus újabb keddi tiltakozásán résztvevő néhány száz tüntető megerősítette, hogy nem hagyják abba a tüntetéseket, amíg az Országgyűlés vissza nem vonja az állampolgári jogokat korlátozó törvényeket.

Hadházy Ákos a Ferenciek terén kedden immár tizenkettedik tüntetését szervezte az általa technofasisztának és Pride-törvénynek nevezett, a gyülekezési jogot korlátozó jogszabály ellen. Az ellenzéki politikus azzal kezdte, hogy egy perce néma tiszteletadást kért a nemrég elhunyt Kutsera-Juhász Bettina rendőr alezredesnek, akivel, mint mondta, voltak vitáik, de róla elhitte, hogy tényleg csak parancsra cselekedett. Közölte, Nem hagyják abba, de jövő kedden maga Hadházy is csatlakozik a Puzsér Róbert által meghirdetett Polgári Ellenálláshoz a Kossuth téren, és erre kéri a most itt tüntetőket, köztük a devizahitelesek ügyéért tiltakozókat is.

– A jövő kedden már a parlament tárgyalni fogja az átláthatóságinak nevezett, valójában a civilek és a sajtó ellehetetlenítésre benyújtott törvényt a parlament – és addig fogunk tiltakozni, amíg vissza nem vonják ezeket a jogszabályokat – tette hozzá a független parlamenti képviselő.

Fellépett a tüntetésen Paizs Miklós, a Sickratman néven ismert zenész is, és követelésekkel és tömör véleményekkel is is előállt, többek között: „Tiszteletet és igazságot Ukrajnának! Éljen a sajtószabadság! Legyen legális a marihuána! Legyenek nyilvánosak az ügynökakták! Lépjünk be az Európai Ügyészégbe! Lépjünk vissza a Nemzetközi Büntetőbíróságba! Pride! Orbán egy polgárháborús uszító zsarnok, Donald Trump egy igazi barom, Putyin egy pszichopata tömeggyilkos, a magyar kormány nem keresztény, nem szittya szellemiségű, hanem suttyó, gyermekellenes, mert elhanyagolta az oktatás ügyét, a tanári fizetéseket a nem érkező európai uniós pénzekből kívánja rendezni, miközben egyéb területekről éppen ki akarja irtani az EU-pénzeket. Szuverenitásról beszél, miközben csatlós állammá tette az országunkat.”

Beszélt Bíró Dénes dramaturg, előadóművész is, aki a Nem hagyjuk abba! szlogent skandáltatta a résztvevőkkel, majd Orbán Viktor legutóbbi pénteki fellépésre utalt Kossuth Rádióban, amikor a magyar embereket hiszékenynek mutatta be, akiket könnyű becsapni, akitől könnyű kicsalni a pénz. – Erre az önvallomásra nagyon sokat vártunk. Ez az Orbán-rendszer 15 évének ars poeticája – állapította meg Bíró Dénes.

Szűcs Gábor történész, informatikus, tanár szerint a mostani bajok közvetlenül 2022-ben kezdődtek, amikor a Fidesz úgy nyerte meg a választást, hogy lyukat ütött a költségvetésen, és ez már baljós előjele volt ennek a világnak, amikor a demokrácia szabályai már nem érvényesek. – Mára eljutottunk oda, hogy elkezdték berendezni a „madzsarisztáni orosz tagköztársaságot”. Orbán Viktor februárban bejelentette, hogy nem kell bajlódni a Pride megszervezésével, ezzel elérte, hogy eddig egyszer sem voltam a Pride-on, de idén garantáltan ott leszek – tette hozzá.

Juhász Péter, az Együtt egykori elnöke csak hangfelvételről tudott szólni a tüntetőkhöz, mert egy másik eseményen vett részt, de ahogy mondta, minden kedden együtt van a tiltakozókkal. – Ti tartjátok a lángot, és hála mindazoknak, akik kiállnak azért, hogy demokrácia legyen Magyarországon, legalább 2026 után. Emlékeztetett a fideszes lejárató kampányokra, amelyekkel ő magát is támadták a Goebbels-ire, sztálinira hasonlító propagandával. Juhász szerint az állampárt csúcsra járatja ezt a tevékenységét, egy teljes gépezet árasztja el hazugsággal az országot, amelyek nyomán a Szuverenitásvédelmi Hivatal eljár ártatlan emberekkel szemben. – Ma Lánczi Tamás az ÁVH vezetője, Orbán Viktor pedig Rákosi Mátyás.

Nagy Zsolt színész nem gondolta volna, hogy 1989 után ismét el kell mondani a hatalmnak, hogy mit akarunk. – Demokráciát, demokráciát, demokráciát – skandálta. Beszélet a fideszes Harcosok Klubjáról, hogy mi lett volna ha tényleg rendesen leverik egymást is a „harcosok”. – Amúgy nagyon lábon lőtték magukat, mondta és idézett a valódi Harcosok klubjából, a filmből.- „Az inszomniásnak látomás világ, távoli illúzió, vízió, minden a másolat másolatának a másolata. (...) Hiába tollas a hátad, ha nem tojsz tojást. (...) Szánalmas vagy, nézd meg, mit csinálsz, a mélypontot elérni nem hétvégi kirándulás, és nem is jógakurzus. (...) Ne kapaszkodj bele mindenbe, engedd már el magad végre.” Utóbbit Orbán Viktornak üzente személyesen.

Végül Hadházy Ákos arról beszélt, hogy nem elég néhány száz tüntető. Szerinte néhány százezer ember kellene ahhoz, hogy meg tudják győzni az embereket, hogy el tudják érni céljaikat, és akár sztrájkokat, útlezárásokat szervezzenek, amivel valódi nyomást tudnak gyakorolni a kormányra. A tiltakozókat most is egy flashmobra, villámcsődületre hívta, most a Városháza elé, szolidaritásból, mert több mint 10 milliárd forintot leemelt az állam a főváros pénzéből, veszélyeztetve a működést.