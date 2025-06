„Kapja be a Metropol!” – Tüntettek a Mediaworks székháza előtt a kormánypárti bulvárlap szexuális zaklatásra buzdító cikke ellen

szexuális zaklatás;Metropol;

2025-06-04 19:33:00 CEST

A Metropol egy ma megjelent cikkében írta le, hogy „lányok által hordott szoknyákról és nacikról” vár olvasói fotókat.

„A zaklatás nem újságírás!”, „Kapja be a a Metropol!” és „Nem azért jöttünk, hogy tetsszünk nektek!” rigmusokkal tüntetett szerda délután Budapesten 40-50 fiatal a Fidesz-közeli média média vezető kiadója, a Mediaworks budapesti székháza előtt. A tüntetők nagy része egy matricával vonult fel, amelyen egy tilos jelzés mögé száműzött fényképezőgép piktogramját lehetett látni. Ottjártunkkor némelyikük egyszer-egyszer beintett a nemzetközi indexszel a Mediaworks-székház valamelyik ablakából kinéző újságíróknak.

A „Kapja be a Metropol!” nyilvánvaló célzás volt a ma megjelent cikkre, amelyben a a kormánypárti bulvárlap feketén-fehéren szexuális zaklatásra buzdított, mondván, „lányok által hordott szoknyákról és nacikról” vár olvasói fotókat. „Minél rövidebb, annál jobb” – jelent is meg a Metropol Fotózza le és küldje be! rovatában egy olvasónak tulajdonított, velőtrázóan ostoba felszólítás.