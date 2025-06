Ruszin-Szendi Romulusz: Ha nekem börtönbe kell menni, hogy a Tisza kétharmaddal nyerjen, akkor bemegyek a börtönbe

honvédelmi bizottság;Magyar Péter;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-06-05 11:08:00 CEST

A parlament honvédelmi bizottsága csütörtökön előveszi a volt vezérkari főnök ügyét. Magyar Péter szerint Ruszin-Szendi Romulusznak „kettő percébe kerülne, hogy porrá zúzza a Rogán Antal által írt mesekönyvet”, ezért nem hívták meg a zárt ülésre.

Kettő percébe kerülne, hogy porrá zúzza a Rogán Antal által írt mesekönyvet, ezért nem hívták meg Ruszin-Szendi Romuluszt a zárt ülésre – jelentette ki a Telex tudósítása szerint Magyar Péter csütörtöki rendkívüli sajtótájékoztatóján, amit egy időben tart a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésével.

Gulyás Gergely a szerdai rendkívüli Kormányinfón mondta el, hogy csütörtökön előveszi Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója ügyét a parlament honvédelmi bizottsága. A testület az ülésen értékeli, hogy amikor még pozíciójában volt vezérkari főnökként, a különböző nagy nemzetközi fórumokon, így a NATO-ban és az EU-ban pontosan milyen kijelentéseket tett, eltért-e a magyar kormány úgynevezett „békepárti” álláspontjától.

A Miniszterelnökséget vezet miniszter arról is beszélt, az ülésen minősített, NATO-titkosítással ellátott bizonyítékokat mutathatnak be. Valamint azt a hangfelvételt is, amin elhangzik a volt vezérkarfőnök „Szlava Ukrajinyi”, azaz „Dicsőség Ukrajnának” kijelentése.

Magyar szerint „valakit elfelejtettek meghívni erre az ülésre az elvtársak”, vagyis Ruszin-Szendit, de a Tisza Párt elnöke szerint nincsenek bizonyítékok a volt vezérkari főnök ellen. A Tisza elnöke azt is mondta, hogy Holló Istvánról gyorsan kiderült, hogy „tavaly őszig együtt bizniszelt a NER legfelsőbb köreivel”. Úgy látja, ez az egész „egy terelés, gumicsont”, hogy a kormánynak ne a gyerekvédelemben történekről kelljen beszélnie, vagy „az összeomló gazdaságról és egészségügyről”.

Ruszin-Szendi a sajtótájékoztatón arról beszélt hogy neki a parlamentben lenne a helye, de azért nem hívták meg a zárt ülésre, mert ott el tudná mondani az igazat. Azt mondja, nyilvánosan nem tudja megvédeni magát, mert sok mindent nem mondhat el, de ha a zárt ülésen elmondaná, hogy milyen mandátumokat kapott, ki küldte és hova, és mit kellett képviselnie, akkor lehet, hogy egy bálvány ledőlne. – Hogy a miniszterelnök mire utasított, milyen feladatokat kellett végrehajtanom, ezt nyilván megőrzöm – mondta.

A volt vezérkari főnök reménykedik abban, hogy eljárás lesz, mert akkor szerinte kiderül, hogy neki van igaza, de szerinte nem lesz, mert tudják, hogy azt bukó lenne. – Ha nekem börtönbe kell menni, hogy a Tisza kétharmaddal vagy négyötöddel nyerjen, én az életemet is feltenném ezért az országért, akkor bemegyek a börtönbe – mondta. Hozzátette, szerinte erre nem kerül majd sor.