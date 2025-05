Ruszin-Szendi Romulusz kétszer találkozott Holló Istvánnal, nyílt helyen, nagy társaságban

Ukrajna;hamisítás;kémügy;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-05-26 17:22:00 CEST

Erről a volt vezérkari főnök beszélt hétfőn Magyar Péter társaságában, amikor ajándékot vittek több gyermekotthonba. A Tisza Párt biztonságpolitikai szakértője szerint az őt kémkedéssel vádolóknak azt üzente, hogy a hamisítás bűncselekmény, és nem évül el.

Aki ismer, annak számára fel sem merül – válaszolta újságírói kérdésre hétfő délután Ruszin-Szendi Romulusz, hogy adott-e át minősített dokumentumokat egy ukrán kémnek, amiről a kormánypárti sajtó írt. A volt vezérkari főnök a II. kerületi Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központnál Magyar Péterrel együtt állt kamerák elé (a videón 25.39-től 28.30-ig) azután, hogy a Tisza Párt elnöke ugyancsak hétfői Facebook-videója szerint a hatóságok letartóztatnák az ellenzéki párt biztonságpolitikai szakértőjét. Magyar szerint a Fidesz kreált egy úgynevezett kémügyet.

Ruszin-Szendi Romulusz közölte: Holló Istvánnal – azzal a férfival, akiről néhány napja Kocsis Máté fideszes frakcióvezető állította, hogy ukrán kém, Magyar Péter pedig, hogy a Fidesz legfelsőbb gazdasági köreivel üzletelt – kétszer találkozott. – Nyílt helyen, nagyobb társaságban, 2023 őszén és telén. Azóta nem beszéltem vele. Akik megtalálták Holló István telefonszáma mellett az enyémet is, zseniális felderítőmunkát végeztek, de ez – figyelmeztetett, hogy csúnyát fog mondani – „lófasz esti fényben” – fogalmazott, ahogy szerinte a katonák, tömören.

Az ellenzéki párt szakértője szerint ez nem bizonyíték, nem történt semmi, és kikéri magának, hogy Magyarországról bármilyen minősített adatot elmondott volna, nem úgy, mint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki minősített NATO-dokumentumokból idézett. – Vajon megtörtént-e a miniszter nemzetbiztonsági felülvizsgálata? – tette fel a kérdést. Azt is hozzátette, hogy már megüzente neki, és most másoknak is megteszi: nagyon óvatosan a hamisítással, mert azok nem évülnek el.