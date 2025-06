Sebestyén Janka, a harcos influenszer

youtube;Fidesz-propaganda;influenszer;Harcosok Klubja;Sebestyén Janka;

2025-06-08 12:36:00 CEST

Honnan a lelkesedése, odaadása, mi vonzza annyira a jobboldalon?

A Harcosok Klubja profin csinnadrattás toborzó rendezvényén, a kivetítőn előbukkant egy helyes fiatal nő, aki a hangosbemondó felkonferálása szerint mindig megmondja a véleményét. Sebestyén Janka. Felvételről üzent és agitált, mert hiszen ő egy TikTok-ember, akkor is, amikor más felületeken, például a Patrióta YouTube-csatornán jelentkezik. Kedvesen buzdította társadalmunk jobboldalát, kövessék példáját, irány az internet, üzenni, posztolni, kommentelni. Nem átadni a terepet a globalistáknak. „Kizárólag lila hajú, woke meg libsi csajok jöttek velem szembe, akik mindenáron meg akartak győzni arról, hogy egyek hús helyett bogarakat, hogy váltsak kormányt, de minimum nemet. Ha végignéztem a YouTube-on, az az érzésem támadt, hogy senki sem gondolkozik úgy, mint én. Vagy csak senki nem meri bevállalni, hogy elmondja a véleményét?” Hát ő bizony merte, felkapta a telefonját, és elkezdte hirdetni az igaz igét, amelyet a globalisták el akarnak hallgattatni. „A harc most az interneten dúl. Külföldről fizetett trollok és aktivisták állnak az egyik oldalon, és mi, patrióták a másikon. Az igazság a mi oldalunkon, de a globalista hálózat az övékén áll. Ezért most mindenkire szükség van.”

Hatott rám, kíváncsi lettem ennek a magát cukinak látattó teremtésnek az igazságára, véleményére, gondolataira. Honnan a lelkesedése, odaadása, mi vonzza annyira a jobboldalon?

Elkezdtem hát barangolni a TikTok-oldalán. Ám viszonylag gyorsan eltaszított magától. Pedig nem nevezhető radikális hangú influenszernek. Nem minősít senkit alpári módon, kerüli a közönséges fogalmazást. Filmek megítélésében sokszor egyet is értünk. Én sem tartom igazán átütő, kiemelkedő színvonalú vígjátéknak a Futni mentem-et, ő is inkább csak a technikai kvalitásokat emelte ki a Hunyadiból. A szurkálós stílusával nem tudtam megbarátkozni. A magabiztos, jópofizós gunyorosságával, mosolytól hanglejtésig. Nem vagy rá méltó, hogy komolyan vegyelek. Általánosan is jellegzetes vonása ez sok rövid kommentvideónak. Ütős mondatokra tagolódik, mindegyiknek külön hangsúlya van, és ritmizáló, jelzett vágásokkal kapcsolódnak összefüggő szöveggé. Nem azért, mert az influenszer nem tud jól beszélni. A forma inkább azt akarja érzékeltetni, hogy gondolkozik, nem írta meg előre, váratlan közbevetésekre is képes. De ez az egész túl szubjektív benyomás.

Van azonban a hangütéssel egy komolyabb problémám is. A közösségi háló csatornái alapvetően a civil, a polgárok közötti szabad kommunikációt szolgálnák. Ez természetes módon termel ki egyfajta lazaságot, kötetlenséget, személyes, sokszor gátlásokat oldó manírokat, szerepjátszásokat. Intimitása lehetőséget kínál durvább minősítésekre, mindenféle cikizésre is. Nem baj, kell fórum, ahol kicsit kidühönghetjük magunkat, ez nem jelent feltétlenül gyűlöletet, tiszteletlenséget. A lényeg a civil státusz. Influenszereknél is. Ám ha valaki közszereplőként lép be ebbe a térbe, azt szerintem megszólalási módjában tartania kell. Egy politikus ne privátkodjon, mondja el közéleti üzenetét, és pont.

Sebestyén Janka sem civil, egy kormánypárti médiacsoporthoz tartozik, amit egyébként nem tagad.

Ezért hamis, hiteltelen, mikor úgy próbálja eladni propagandaüzeneteit (amelyekkel elhiszem, hogy őszintén azonosul), mintha „fürdőkádi” töprengés közben pattantak volna ki a fejéből, mert hát ő csak egy mindennapi, derűs, laza, gondolkodó csaj. Ez így mesterkélt és etikátlan. Az ellenzéki oldalhoz tartozó influenszereknél is. Számomra.

Hiába gondolom azonban mindezt így, mégsem ez az igazi bajom Sebestyén Jankával.

Hagyjuk a kapaszkodókat, nem az bosszant, ahogy mondja, hanem az, amit mond. A Fidesz szélsőjobboldali propagandáját. Annak gépies ismétlését.

Abból a hazug pozícióból, hogy a kormánypártba bele akarják fojtani a szót, s ezért meg kell védenie magát, valahogy hallatnia kell a hangját. Nem elég a kétharmad, az óriási (köz)pénzügyi forrás, a közmédia birtoklása. Őket bántják, támadják. A kisebbségek. A gyenge ellenzék, az LMBTQ, az oroszokkal háborúzó ukránok. Aki mellettük áll, az külföldi ügynök, a mindenféle globalisták embere, hazaáruló. Ez nagyon nem tetszik. Mert nem kiérlelt (akár jobboldali) vélemény, értékrend, hanem aljas politikai hazugság. Uszítás. Sebestyén Janka videóit nézve sem derül ki más róla. Hiányzik belőle minden szintű felvilágosodás, a világ jobbá tételének szándéka, az együttérzés az elnyomottakkal, a szuverenitásukért (kényszerűen) fegyverrel is harcolókkal, az emancipációért könyörgőkkel. Itt a hatalom, a hierarchia az érték (ha magyar), a tőkés elit (ha magyar), a nagyhatalmi pozíció árnyéka. Az ember gonosz ösztöneit mozgósítja. Egy politikai erő hatalomban tartásáért. Nekem ez nem tetszik. Nem kell hozzá külföldi pénz.