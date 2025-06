Lázár János meggondolta magát, mégsem adja át Hódmezővásárhelynek a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt

Lázár János;Hódmezővásárhely;kastély;Márki-Zay Péter;

2025-06-05 17:34:00 CEST

Visszavonja döntését.

Bár korábban úgy volt, hogy Hódmezővásárhely önkormányzata birtokba veheti a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt, Lázár János építési és közlekedési miniszter most úgy döntött, hogy nem.

A hivatalos értesítést a Hódpress tette közzé. A hódmezővásárhelyi önkormányzat arról tájékoztatta a lapot, hogy megérkezett a hivatalos értesítés az Építési és Közlekedési Minisztériumból, miszerint Lázár János visszavonja döntését. A dokumentum alapján a tárcavezető nem vitte túlzásba az indoklást, lényegében csak a visszavonás tényéről tájékoztatott, és arról, hogy „tulajdonosi döntésével” szemben jogorvoslatnak nincs helye. A tárcavezető az örökségvédelemről szóló 2024. évi XXXII. törvény 7. § (4) bekezdésére hivatkozva közölte, hogy a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (azaz Lázár) „az európai uniós támogatási jogviszonyból eredő fenntartási kötelezettséggel terhelt ingatlan vonatkozásában” a tulajdonosi döntését az életbe lépése előtt legkésőbb 60 nappal simán visszavonhatja. Így is tett.

Pedig korábban a tárca még üdvözölte a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat döntését. Csepreghy Nándor államtitkár arról beszélt, hogy „örömmel és szeretettel” várja a város pályázatát, sőt, 2025 februárjában még maga Lázár János is köszönetet mondott Hódmezővásárhely „nagyvonalúságáért”, és be is jelentette, hogy a városhoz kerül a szabadkígyósi Wenckheim-kastély fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése. Ennek ellenére a helyi Fidesz tiltakozni kezdett a kastély önkormányzati tulajdonbavétele ellen, mondván, az azzal járó költségeket a város nem bírná el.

A Hódpress jogász forrásai szerint Lázár mostani levelében egyébként téves a jogszabályi hivatkozás: a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló 2024. évi XXXII. törvény 7. § (4) bekezdése úgy fogalmaz, hogy „a miniszter a fenntartási időszak lejártát megelőző legkésőbb hatvan nappal a (3) bekezdésben foglalt tulajdonosi döntését visszavonhatja. E döntés nyilvánosságára a 16. § (2) bekezdésének rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.” Ez a bekezdés a portál szerint arra vonatkozik, amikor már megkötött vagyonkezelési szerződés van, de a miniszter meggondolja magát és nem adja tulajdonba a kastélyt, csakhogy Hódmezővásárhely esetében még nem is kötöttek vagyonkezelési szerződést.

Márki-Zay Péter polgármester korábban kifejtette, a hódmezővásárhelyi önkormányzat célja a pályázattal az volt, hogy a műemlék közösségi tulajdonban maradjon. Amennyiben a Békés vármegyei önkormányzatok garanciát vállalnak arra, hogy a kastély nem kerül magánkézbe, és rendelkeznek az ingatlan 8 milliárd forintra becsült költségű felújításához és működtetéséhez szükséges tervekkel, a hódmezővásárhelyi önkormányzat kész visszalépni.