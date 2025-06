Cser-Palkovics András bocsánatkérést vár a picsogó önkormányzatokról beszélő Vitályos Esztertől

Cser-Palkovics András;szolidaritási hozzájárulás;Vitályos Eszter;

2025-06-05 21:38:00 CEST

Azt reméli, a kormányszóvivő csak rosszul megfogalmazott magánvéleményét tolmácsolta.

Bocsánatkérést vár Vitályos Esztertől Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, amiért a kormányszóvivő a szerdai kormányinfón picsogásnak minősítette az önkormányzatok aggodalmát a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett brutális kormányzati sarc miatt.

„Szerintem mindent meg kell tenni az adott önkormányzatnak, hogy tudja a kiadásait csökkenteni. Először a saját házunk táján érdemes söprögetni, mielőtt megyünk aztán az államhoz, és folyamatosan azért sírunk-picsogunk, hogy éppen mire nem jut, meg hogyan nem jut” - hangzott a kormányszóvivői kioktatás, mire Cser-Palkovics András a 24.hu-nak nyilatkozva eképp reagált:

„Az eddigi legtöbb esetben konstruktív, magas szakmai és politikai színvonalon egyeztetettem a kormány tagjaival, tehát a személyes tapasztalataim teljesen ellentétesek kormányszóvivő asszony szavaival. Talán alappal remélem, hogy ez csak szóvivő asszony rosszul megfogalmazott magánvéleménye volt. Egyébiránt türelmesen várom kormányszóvivő asszony bocsánatkérését.”

A városvezető szerint bár érthető a szolidaritási hozzájárulás elve, vitatja a mértékét és az elosztásának a módját is. Annak viszont örül, hogy zajlanak egyeztetések egy új, sikeresebb, hatékonyabb konstrukció megalkotására. Előzőleg a politikus lapunknak adott interjút, ebben úgy fogalmazott: „Régóta vitatom a szolidaritási hozzájárulás mértékét és elosztási módját. Úgy korrekt azonban, ha a szolidaritási hozzájárulás növekedése mellett mindig azt is hozzátesszük, hogy az iparűzési adóbevétele is emelkedik az önkormányzatoknak. Egyébként szerintem egy főre esően mi vagy Győr többet fizetünk, mint Budapest. Lehet tehát ezt a rendszert kritizálni, ezt én is megteszem, de úgy beállítani, hogy ez az ellenzéki városokra kitalált kormányzati fegyver, hamis állítás.”

Cser-Palkovics András ekkor azt is elmondta lapunknak, hogy a jelen ügyben szolidáris Karácsony Gergellyel, valamint minden településsel és azok vezetőivel, hiszen alapvetően normális kollegiális viszonyban vannak, a polgármesterek között szerinte igenis szükség van erre, hiszen vannak közös szakpolitikai kihívások, amelyek miatt egyeztetniük kell. „És igen, Budapestre is igaz, ugyanúgy probléma a szolidaritási adó mértéke, ahogy Fehérvárnak is. Hozzáteszem: a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni. Mi sem örülünk ennek a befizetésnek, de a mi városi költségvetésünkben szerepel az erre elkülönített összeg, és határidőre teljesítjük is” - fogalmazott, bár elismerte, hogy szemben Budapesttel, Székesfehérvár egyelőre nem nettó befizető.

A székesfehérvári polgármester mostani nyilatkozatára egyébként a fejér vármegyei MKKP is reagált, akik azt közölték, hogy szerintük a kormányszóvivő nem magánvéleményt fogalmazott meg, azt ugyanis nem szokták a kormányinfó keretei között megtenni. A párt szerint a kormány évek óta mást sem csinál, csak jogköröket von el a városoktól, ezért hiányolják Cser-Palkovics András egyértelmű kiállását az ügyben.