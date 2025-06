Lázár János lapja beszólt a többi fideszesnek, akik nem mernek kimenni az emberek közé

Orbán-kormány;Lázár János;Orbán Viktor;Navracsics Tibor;propaganda;Promenád24;

2025-06-05 19:53:00 CEST

Kezdenek sokasodni a NER-en belüli odamondogatások.

A magyar nyilvánosság egy igazán érdekes szeletét képezi a Lázár János személyes propagandalapjaként funkcionáló Promenád24, amely az építési és közlekedési miniszter érdekeinek megfelelően esetenként nem csak az ellenzékbe, hanem más kormánypárti politikusba is belerúg. Tavaly például a lap kitartóan gyalázta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert, amiért a kormány mérsékelt hangjának számító politikus építő jelleggel merészelt tárgyalni Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterrel. Most ismét sikerült érdekeset alakítaniuk, de ezt elképzelhető, hogy más fideszes sem köszöni meg annyira.

A lap ugyanis Lehet Lázár után csinálni! című cikkében ment neki mindenkinek, akik az építési és közelekdési minisztert bírálják valamilyen okból. A szerző hosszan adja értésünkre a tárcavezető iránti féktelen rajongását, igaz, annyira már nem volt lelkes, hogy a nevével is felvállalja a gondolatait. Az írás lényege mindenesetre, hogy Lázár János nem fél az emberek közé kimenni és személyesen fórumokat, sajtótájékoztatókat tartani - ebbéli minőségében kétségtelen, hogy jelentősen eltér a fideszes vezető politikusok túlnyomó többségétől (köztük Orbán Viktortól), akik a kormánykritikus sajtó kérdéseit úgy kerülik, mint ördög a tömjénfüstöt.

A Promenád24 tehát az építési és közlekedési miniszter jelentős közösségimédia-elérését alapul véve arra jutott, hogy „ahogy a magyar politikában az lenni szokott, megérkeztek a huhogók, jobbról, balról, középről. Ami a közös bennük: a tehetségtelenség és a tehetetlenség. No és elsősorban: az irigység.”

A névtelen rajongó eképp fogalmaz: „Az építési és közlekedési miniszter bejegyzései úgy váltották ki a magyar politikusok közül az egyik legtöbb reakciót a közösségi médiában, hogy a lista élén szereplőkhöz képest jóval kevesebbet költött hirdetésre: 161 poszt mellett, egy hónap alatt összesen 1 millió forintot. A Lázár iránti tapintható érdeklődés teljességgel spontán, nem pedig megrendelt, pláne nem külföldről irányított és szervezett. A tárcavezetőt nem az algoritmusok népszerűsítik, hanem a saját munkája és teljesítménye. 889 ezer reakció egyetlen hónap alatt. Lázár János mindezt azzal érte el, hogy tisztában van a politika alapvető kihívásaival és a nagyközönség változó elvárásaival.”

A Promenád24 szerint Lázár János tudja, hogy az emberek közé kell menni, a választókat ugyanis „nem lehet sem füstös, sem parfümillatú szobákból képviselni, csak úgy, ha egy politikus együtt lélegzik velük, rezonál a gondolataikra, az érzéseikre. Ha ért, s beszél is a nyelvükön. Így és ezért születtek meg a Lázárinfók. Lázár János a nyakába vette az országot, most pénteken már tizenkettedik alkalommal randevúzik az érdeklődőkkel.”

A szerző közölte, „jöhetnek fideszesek, tiszások, újságírók, propagandista-provokátorok, trombitások, balhézók és a csendes többséghez tartozók, a politikus addig válaszol, míg el nem fogynak a kérdések. Semmi sem marad tisztázatlanul.” A polgárok pedig szerinte értékelik a nyitottságot, azt a hozzáállást, amely példát mutat kormánytagoknak és kormányra ácsingózóknak egyaránt.

És itt jön a fő üzenet a többi, vezető fideszes számára: „Lázár fórumaira ugyanis – szemben a jelenleg is zajló Fidesz-KDNP-s népszavazási roadshow-val – nem kell meghívó. Ezek a rendezvények nem zártkörűek, nem csak a kiválasztottaknak szólnak. Ide nem kell szervezni vagy utaztatni a közönséget, magától gyűlik össze a sokaság, nemtől, életkortól, politikai szimpátiától függetlenül. Lázár ugyanis rátapintott a lényegre. Az embereknek elegük van a testőrgyűrűtől védett vagy méteres magasságokból szónokló megmondó nagyokosokból. Kíváncsiak, mert tudni akarják, mi és miért történik velük, az országgal, a világgal. Ő pedig közéjük megy, s „face to face” megválaszolja a bennük felmerülő kérdéseket. Nincs ebben semmi ördöngösség, más politikus, más kormánytag is utána csinálhatná. Ha merné, és ha tudná. Hiszen mindez bátorság és erő, kompetencia és tudás kérdése. (...) A kollégák, a többi politikacsináló előtt is nyitva lenne a pálya, amennyiben alkalmasnak éreznék magukat a feladat megoldására.”

A névtelen szerző végezetül arra jut, hogy ahol nincs kompetencia és bátorság, ott marad a huhogás és az irigység. „Ez azonban mind a közösségi médiában, mind a politikában kurva kevés. Tessék Lázár után csinálni, ki lehet menni az emberek közé!” - zárta gondolatait.

Érdekes egybeesés, hogy a - bár a cikk ezúttal nem szállt bele konkrétan Navracsics Tiborba - az írás azt követően jelent meg, hogy a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút, amelyben bár egyetértett Lázárral abban, hogy a NER-közeli szereplők luxizása árt a Fidesznek, neki azért eszébe jutott az építési és közlekedési miniszter batidai vadászkastélya is, továbbá azt pedzegette, hogy nem csak Lázár János tart országjáró fórumokat, csak „aktuálisan más nem fektet talán ennyi pénzt vagy ennyi hirdetést a saját gyűlései meghirdetésére”. Egyébiránt a közigazgatási és területfejlesztési tárcavezető a mai napig méltánytalannak tartja Lázárnak a Promenád24-en ellene indított hadjáratát, és mindaddig méltánytalannak is fogja tartani, amíg minisztertársa nem jelzi azt, hogy ő a maga részéről ezt megbánta.