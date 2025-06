Reagálnak a káoszra – Kiosztották az Esterházy Art Award 2025 díjait

kiállítás;Ludwig Múzeum;Esterházy Art Award;

2025-06-06 14:33:00 CEST

A huszonegy pályamű megtekinthető a Ludwig Múzeumban a What We Believe In – AMIBEN HISZÜNK című kiállításon.

A kaotikus jelenünkre reagál a What We Believe In – AMIBEN HISZÜNK című kiállítás a Ludwig Múzeumban, mely az Esterházy Art Award 2025 huszonegy pályaművét mutatja be. A tárlat leírása szerint ugyanis bizonytalan időket élünk: az irányvesztés, az álhírek és a neoimperialista politikusok világszerte kéz a kézben járnak. A művészek pedig reagálnak a világ rezgéseire, így a szervezők arra kérték a 2025-ös Esterházy Art Award kiállítóit, hogy fogalmazzák meg rövid válaszukat arra a kérdésre, hogy miben hisznek, melyre a kiállítás címe is utal: Amiben hiszünk.

A díj népszerűségét mutatja, hogy ebben az évben 273 pályázótól választotta ki a díjra jelölt 21 pályaművet a független nemzetközi szakmai zsűri. Csütörtök este pedig ki is hirdették három díjazottat: Koós Gábort, Pap Gábort és Vékony Dorottyát, akik személyenként ötezer eurós díjban részesülnek. A közönség pedig szintén szavazhat kedvenc alkotására, így a közönségdíjas művész is részt vehet a díjazottak kiállításán, mely 2026 áprilisában, a kismartoni Esterházy-kastély történelmi tereiben nyílik meg. Mindez izgalmas tárlatnak ígérkezik, mivel az alkotóknak külön kihívást jelent majd, hogy miként helyezik párbeszédbe műveiket az Esterházy-kastély XVIII. és XIX. századi dísztermeivel.

Noha mindhárom díjnyertes művész eltérő világokat jelenít meg, közös bennük, hogy rendhagyó anyagokkal és módszerrel dolgoznak. Az Öcsödön alkotó Pap Gábor hatalmas installációja a kizsigerelt Alföldet szimbolizálja, és egy saját farkába harapó kígyót formáz, melyet a művész saját gyerekkori otthonának sártörmelékéből és a pusztuló Kőrös folyó kiszáradó medrének iszapjából, illetve természeti és hulladékanyagokból épített fel. Koós Gábor műgyantából és 3D nyomtatással készíti alakjait, melyekkel az emlékezetre és a tudattalanra fókuszál. Vékony Dorottya Kiterjesztett virágzás című sorozata pedig a növényvilággal foglalkozik, és gondolkodásra késztet a természet jövőjéről, az ember felelősségéről, valamint a technológia és a környezet közötti törékeny egyensúlyról.

A tárlat tehát a mai, kaotikus világunkra reflektál, és az elmúlt években felerősödő irányvesztés, kilátástalanság érzése motiválta. A művészek számos helyről inspirálódtak, volt akit egyéni élettörténete, mást a családja vagy a globális problémák ihlették. Czene Márta például a saját családtörténetéből indul ki, és a rajzaiban a generációkon át öröklődő, fájdalmas emlékeket dolgozza fel, melyek elmesélésével és újraértelmezésével a női felmenői megkísérlik visszaszerezni az irányítást a sorsuk felett. A Kolozsváron élő és alkotó Gáspár Szilárd a profi ökölvívói tapasztalatait ötvözi a konceptuális művészettel: „energiaszobrai” agyagból készültek, és felszínükön látszanak a művész ütései – egy videón meg is tekinthetjük a rendhagyó alkotói folyamatot. Más művészek zárt világokat, magánmitológiát építenek fel. Keresztesi Botond festményei például egy képzeletbeli templom romjait idézik meg, a képeken totemeket látunk, melyek nemesfémekből és az internetről rendelhető olcsó termékekből épülnek fel. A tárlat tehát azt is bizonyítja, hogy manapság bármiből lehet művészet, a pillanatnyi szórakozásnak készült tárgyak pedig a műveken keresztül az örökkévalóság részei lesznek.

Infó: What We Believe In – AMIBEN HISZÜNK. Kurátor: Vitus Weh. Kurátorasszisztens: Tóth Lili Rebeka. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum. Budapest, IX. kerület, Komor Marcell utca 1., Megtekinthető szeptember 14-ig

Támogatják a művészetet Az Esterhazy Privatstiftung 2009-ben alapította az Esterházy Art Award-díjat, mely odaítélésével folytatódik az Esterházy hercegi család négy évszázadon keresztül gyakorolt, nagy hagyományokkal rendelkező mecénási tevékenysége. Az alapítvány célja a kiemelkedő tehetségek és nemzetközi megjelenésük támogatása.