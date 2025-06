Meglepően szívélyesre sikerült a Trump–Merz találkozó, de azért maradtak kérdőjelek

Németország;Egyesült Államok;találkozó;Donald Trump;Friedrich Merz;

2025-06-07 10:01:00 CEST

Csak az egyik kérdés, hogy hosszabb távon a megbeszéléseknek valóban lesznek-e kedvező hatásai.

Ahhoz képest, hogy milyen borúlátó volt a hangulat Donald Trump és Friedrich Merz csütörtöki találkozója előtt, végül jó hangulatban telt a megbeszélés. Más kérdés persze, hogy a találkozónak akár rövidebb távon lesznek-e valóban pozitív hozadékai. Merz egy ízben nem kis iróniával jegyezte meg, hogy az amerikai elnök láthatóan nagyon kedveli a „nagyszerű”, szót, és lám, Trump most ezt éppen rá alkalmazta. Az amerikai elnök valóban körbeudvarolta németországi vendégét, a két ország közötti feszült viszony, vagy J. D. Vance alelnöknek a szélsőjobb AfD-t dicsérő korábbi szavai ellenére Trump most igen visszafogottnak mutatkozott és a közös pontokat kereste. Merz jól felkészült vendéglátójából, akinek különleges ajándékkal kedveskedett: Friedrich Trump, Donald Trump nagyapja születési anyakönyvi kivonatának aranykeretes másolatát vitte el Washingtonba. A Trump felmenő 1869-ben született Pfalzban, majd 16 évesen emigrált az Egyesült Államokba. Trump kézfogással köszönte meg az ajándékot, amelyik „megtisztelő” helyet kap, mondta.

Trump már a kezdet kezdetén gratulált Merznek kancellárrá választásához. Németország „nagyszerű képviselőjének" nevezte. Mint mondta, a két ország jó kapcsolatokra törekszik egymással, ami azért az amerikai adminisztráció eddigi megnyilatkozásaiból kiindulva, finoman szólva, nem volt annyira magától értetődő. Az amerikai elnök azt is közölte, jó kereskedelmi megállapodást dolgoznak majd ki, de hozzátette, egy ilyen egyezség végső soron az EU-n múlik.

Meglepő módon Trumpot még a védelmi kiadások érzékeny témája sem hozta ki a sodrából. Németország tavaly éppen csak „kipipálta” a NATO előírását a két százalékos védelmi kiadásokra vonatkozóan, ugyanakkor a Merz-kabinet már az öt százalékos cél elérését jelölte meg, amit fokról fokra teljesítenének. Egy újságíró azt kérdezte Trumptól, Németország eleget tesz-e az elvárásoknak védelmi kérdésekben. Az amerikai elnök erre "pozitívnak" nevezte, hogy Németország több pénzt költ védelemre. Sőt, még viccelődött is vendégével. Amikor Merz néhány mondatot németül mondott el, Trump ezt mondta: „Merz angolul és németül is beszél? Úgy tűnik, ezen a napon semmi sem sülhet el rosszul.”

Nem is sült. Merz aztán annyira felbátorodott, hogy már némi nagyon burkolt bírálatot is megengedett magának vendéglátójával szemben, amikor az egyik német újságíró arról kérdezte, osztja-e Trump nézetét az ukrajnai háborúról. Mint ismeretes, az amerikai elnök meglehetősen visszafogott, ha Vlagyimir Putyin bírálatáról van szó. Merz azonban rámutatott, hogy azokat az áldozatokat, akikről Trump korábban beszélt, az oroszok ölték meg, s a gyilkolásokért nem az ukránokat terheli felelősség. A kancellár hozzátette: "A személyes véleményem teljesen egyértelmű: Ukrajna oldalán állunk, és megpróbáljuk egyre erősebbé tenni, azért, hogy Putyin véget vessen ennek a háborúnak."

Merz elérte az alapvető célját. Ez az volt, hogy a sok véleménykülönbség ellenére elmélyítse a kapcsolatokat Trumppal. Ami az Ovális Irodában a sajtó előtt történteket illeti, ez sikerült is, de azért nem árt némi óvatosság, elvégre a teljesen kiszámíthatatlan Trumpról van szó, aki egy másik pillanatban képes gyökeresen mást mondani.

Merzet a Fox News próbálta provokálni azzal, hogy Németországban elnyomják az AfD-t. A német kancellár erre elmondta: hazája „érett demokrácia”, ezért „nincs szükségünk kívülről érkező leckékre”. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez a téma nem is került szóba a Trumppal folytatott megbeszélésein. „Ez már a múlté”, jelentette ki. A CNN-nek pedig elmondta, a büntetővámok „szörnyű hatást” gyakorolnak a német autógyártókra. Merz azt is elmondta, hogy Trump elfogadta meghívását Németországba. Merz célja az is, hogy elérje Trumpnál: ne vonja ki az amerikai katonákat Németországból.

A német sajtó azt emelte ki, hogy jó légkörben zajlott a találkozó. Ugyanakkor a Frankfurter Allgemeine Zeitung megjegyezte: bizonytalan, hogy Merznek sikerült-e rávennie vendéglátóját a Putyinnal szembeni jelentősebb nyomásgyakorlásra. A FAZ szerint Trumpnak láthatóan nagyon ínyére volt, hogy Merz „kulcsfigurának” nevezte az ukrajnai rendezést illetően.