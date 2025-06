Berobbant az ázsiai turizmus, elindultak keletre a magyarok

Kína;turizmus;Ázsia;repülés;utazás;repülőjegyek;

2025-06-10 15:40:00 CEST

2024-ben mintegy 40 százalékkal több repülőjegyet vásároltak az egyéni utazók a Budapestről közvetlenül elérhető úti célokra.

A főbb célországok közül kimagasló növekedést látni Kína és Japán esetében, miközben a felére esett vissza a Maldív-szigetekre és az Indiába utazók száma az elmúlt egy évben, amikor jelentősen, összességében mintegy 40 százalékkal nőtt az ázsiai úti célokra irányuló repülős utasforgalom - tájékoztatta a Népszavát Horváth Balázs, a repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-Travel ügyvezetője.

A kínai utasforgalom zömét ma még az üzleti utazások adják, de a várakozások szerint a szabadidős és kulturális célú turizmus is egyre inkább felpörög, ezáltal a forgalom további növekedésére számítanak a repülőjegy értékesítők. A folyamatos járatnyitások eredményeként jelenleg már hét kínai metropoliszba, Pekingbe, Sanghajba, Sencsenbe, Kantonba, Csungkingba, Hszianba és Ningboba lehet elrepülni Budapestről, átszállás nélkül. A legnépszerűbb ázsiai célpontok között a listavezető Dubai mögött van Sanghaj, majd Szöul, Peking és Abu-Dhabi következik a sorban.

Az éves szinten is kiemelkedő utasszám növekedést most elsősorban a kínai légitársaságok által indított új közvetlen járatok generálták, amelyek az ottani desztinációk mellett átszállással a régió több országába is, elsősorban Japánba és Thaiföldre is növelték az utasszámot. Ezek a légitársaságok sokszor jelentősen kedvezőbb árakat kínálnak, nemcsak a közvetlen kínai, hanem az átszállásos úti célokra is, ezért jelentősen csökkent ezeken a területeken a hagyományosan erős, globális társaságok (Emirates, Turkish, Qatar) dominanciája - árulta el az utazási szakember.

Japánba a légi utasforgalom idei növekedése nem független az Oszakai Világkiállítástól, ami igazi turista attrakció, bár a szigetország ettől függetlenül is egyre több turistát vonz Magyarországról is. Új ázsiai járat nyitásáról egyelőre nincs hivatalos információ, azonban az elmúlt hetekben nyilatkozatok alapján kormányzati tárgyalások folynak Japán, azaz tokiói illetve közvetlen indiai járatok indításáról is.

Nyáron egy kuvaiti és egy kazahsztáni járatnyitás már biztosan újdonságot jelent, hiszen Budapest-Kuvaitváros között júniustól, Budapest-Simkent között pedig már május végétől közlekedik közvetlen repülőjárat.

Bár évek óta népszerű és egyre többen utaznak Thaiföldre, ahová Budapestről csak átszállással lehet eljutni, az előző évi bázishoz mérten 30 százalékos növekedés látszik a légi utasszámban, egyelőre nincs hír arról, hogy járatnyitást hozna a stabilan élénkülő magyar kereslet. A korábban a Malév által is repült Bangkokba így igen borsos, 338 ezer forintos repülőjeggyel lehet eljutni, Phuketre is nagyjából ennyi, 341 ezer most az átszállásos jegy, ami az ázsiai városok között középárasnak számít. Ugyanakkor Koh Samuiba például most 540 ezer forintért lehet elrepülni egyéni foglalással, amivel a népszerű thaiföldi turistaparadicsom a legdrágábbnak számít most a Repjegy.hu adatai szerint.

Ázsia elsősorban téli úticél a turisztikai piacon, Thaiföldre is ebben az időszakban megy az utazók döntő többsége, a repülések fele december-januárra koncentrálódik, ugyanakkor kezdenek kitolódni a foglalások az elő- és utószezonra, azaz novemberre és március-áprilisra is - tudtuk meg. Az Arab Emirátusok és Kína esetében az üzleti utazók dominanciája miatt egyenletesebb a foglalások eloszlása, itt csak a nyári hónapokban látszik kisebb forgalom, Japánba viszont teljesen kiegyenlített az éven belül a kereslet.

Jelentős eltérések vannak az egyes ázsiai országok között a foglalási időtávot tekintve, a legkorábban, jellemzően már az utazás előtt három hónappal foglalnak a Dél-Koreába és Japánba utazók. A hosszú távú járatok átlagánál jóval rövidebb, 45 nap az úgynevezett foglalási ablak a kínai desztinációk esetében, ami így már nagyjából annyi, mint Európán belül: a kontinensen utazók 1,5 – 2 hónappal a tervezett indulás előtt vásárolnak repülőjegyet, vagyis aki Kínába készül, hasonlóan rugalmasan dönt ma már - derül ki a Weco-Travel statisztikájából.