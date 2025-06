Mindenkit meglepett, hogy Orbán Viktor George Simiont támogatja, állítólag az amerikaiak és az olaszok kérték rá

RMDSZ;Románia;Orbán Viktor;Donald Trump;román elnökválasztás;Giorgia Meloni;George Simion;

2025-06-06 13:40:00 CEST

Giorgia Meloni kifejezetten kérhette Orbán Viktortól, hogy támogassa George Simiont, akinek pártja, az AUR az olasz miniszterelnök pártja, az FdI EP-képviselőcsoportjában ül. Nem mellesleg a miniszterelnök egy kormányzati forrás szerint európai szövetségest látott a korábban vele kampányoló, magyarellenes, Trianont dicsőítő bukott román elnökjelöltben. Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek Orbán Viktor állítólag azt mondta, „illett visszaadnia” a George Simiontól korábban kapott dicséretet.

Amerikai, olasz és portugál kérés nyomán is döntött Orbán Viktor a magyarellenes George Simion támogatása mellett – értesült kormányzati forrásból a Válasz Online.

Mint ismert, a május 18-i román elnökválasztást nagy izgalmak közepette és a határon túli magyarok szavazataival nyerte meg a mérsékelt Nicușor Dan bukaresti főpolgármester. Bár megméretés előtt az RMDSZ arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy Nicușor Danra szavazzanak, Orbán Viktor a hírhedté vált május 9-i tihanyi beszédében azt a George Simiont biztosította együttműködéséről, akinek politikai karrierje az úzvölgyi magyar katonatemető meggyalázásával indult be 2019-ben, és akinek pártja, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) azóta is több száz pert indított a magyar anyanyelv használata, a magyar zászló és a székely zászló használata ellen.

Mindenkit meglepett, korábban nem volt az ügy napirenden – mondta a lapnak egy kormányzati külpolitikai döntés-előkészítésben dolgozó forrás a tihanyi beszédről. Szerinte Orbán Viktornak valóban szüksége lett volna az európai állam- és kormányfők testületében, az Európai Tanácsban egy szövetségesre, aki a támogatásáért cserébe hálából később vétózhatta volna a magyar kormánnyal szembeni esetleges újabb szankciókat.

Sőt, akár a 7. cikkely szerinti eljárást is megakadályozható lett volna, amely végső esetben az adott tagállam szavazati jogának megvonásával is járna, csakhogy Simion végül elbukta a román elnökválasztást. A magyarellenes jelölt támogatása mögött ugyanakkor meghúzódott egy európai pártpolitikai megfontolás is.

„Giorgia Meloni kifejezetten kérte Orbán Viktortól a gesztust”

– nevezi meg a lap forrása George Simion támogatásának egyik meghatározó indítékát. Hozzátette, az olasz kormányfő mellett a román szélsőjobboldali politikussal jó viszonyt ápoló portugál Chega párt is ezt vetette fel a magyar miniszterelnöknek. Mindez arra lett volna jó, hogy szorosabbra fűzze az együttműködést a Patrióták Európáért (PfE) és a Meloni-féle Európai Konzervatívok és Reformisták pártcsaládja közt, lévén utóbbinak tagja George Simion pártja, az AUR is. Így növelhette volna saját mozgásterét az Európai Parlamentben, hiszen az említett két képviselőcsoport létszáma már az Európai Néppártét is jelentősen meghaladja.

A háttérben meghúzódó Trump-szál

„Végül ott az amerikai szál is: Trump és köre utálja az Európai Uniót, meg vannak győződve arról, hogy az ottani demokraták európai haverjai különféle hatósági eljárásokkal próbálják kiütni a nyeregből a MAGA-világgal jó viszonyt ápoló Le Pent és az AfD-t. Számukra ebbe a sorba tartozik Románia is – mentegette a felelősség alól Orbán Viktort a Válasz Online forrása. Azt is elmondta, hogy Trump-adminisztráció szívesen vette volna egy ideológiai szövetséges győzelmét, miután mind Kanadában, mind Ausztráliában az amerikai elnökkel kritikus erők diadalmaskodtak. „Az amerikai kapcsolattal megbízott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója csatornázta be a miniszterelnöknek a washingtoni óhajokat” – tette hozzá.

Az RMDSZ vezetéséhez közel álló forrás szerint leginkább a tihanyi beszéd George Simionnal való „mély egyetértésről” szóló kitétele verte ki a biztosítékot a szavazóiknál.

A lap úgy tudja, a Kelemen Hunorral való tisztázó telefonbeszélgetésen Orbán Viktor azt mondta az RMDSZ-elnöknek: azért dicsérte nyilvánosan George Simiont, mert a román szélsőjobboldali politikus a kampányban többször pozitívan nyilatkozott róla, és ezt a diplomáciai etikett szerint „illett” visszaadni.

George Simion egyébként a választási bukása óta sem állt le. Legutóbb szerdán, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján azt találta mondani: „Trianon nem Magyarország büntetése volt. Az igazság pillanata volt. Magyarország csak azt veszítette el, amit erőszakkal elfoglalt. Mi visszaszereztük, ami már a miénk volt, vérrel és akarattal.”

Az erdélyi magyarok egyébként nem hallgattak Orbán Viktorra, elsöprő többségük az RMDSZ felszólításának megfelelően a végül meg is választott Nicușor Danra szavazott a román elnökválasztás május 18-i második fordulójában.