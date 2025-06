David Beckhamet lovaggá ütik III. Károly születésnapján

David Beckham;Egyesült Királyság;III. Károly;lovaggá ütés;

2025-06-06 14:28:00 CEST

Belőle Sir Beckham, feleségéből Lady Beckham lesz.

Az egykori angol futballklasszist, David Beckhamet a jövő héten várhatóan lovaggá ütik III. Károly király születésnapi ünnepségének részeként - írja a The Guardian.

A lap szerint a szertartásnak régóta megvolt az esélye, David Beckham több mint 100 alkalommal játszott az angol válogatottban, emellett ismertté vált jótékonysági munkájáról is, amelynek nagy része hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítására összpontosít.

Úgy tudni, az 50 éves exfutballista szerepel III. Károly király születésnapi kitüntetési listáján. A megtiszteltetéssel nem csak az ő neve változik Sir David Beckhammé, hanem feleségéé is, akinek Lady Victoria Beckham lesz a hivatalos neve.

Az angol válogatott korábbi csapatkapitánya jelenleg III. Károly alapítványának, a The King's Foundationnek a hivatalos nagykövete, támogatja annak oktatási programjait és a szervezet „arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a fiatalok jobban megértsék a természetet”. Beckham emellett 20 éve az UNICEF különleges nagykövete is. Lovaggá ütése állítólag már 2011-ben is felmerült, amiért segített elnyerni az Egyesült Királyságnak a 2012-es londoni olimpia rendezési jogát, ez azonban meghiúsult, mivel gyanúsított lett egy adóelkerülési ügyben. Ez alól négy éve mentették fel.