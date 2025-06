Amerika szerelembe esett

I believe! Hiszek a győzelemben! Barack Obama amerikai elnök ezekkel a szavakkal lépett a Fehér Ház azon termébe, ahol kollégái már helyet foglalva nézték az Egyesült Államok-Belgium nyolcaddöntőt. I believe, i believe, i believe! - folytatta az elnök, s a jelen lévő több tucat hivatalnok egyre hangosabban skandálva csatlakozott hozzá.