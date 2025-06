Százmillió forintért rendelt az Alapjogokért Központ olyan fontos kellékeket, mint logózott úszógumi, naptej, kupak és titokzokni

K-Monitor;Alapjogokért Központ;Balásy Gyula;

2025-06-06 17:26:00 CEST

Május végén ismét megtartották a világ trumpistáinak éves magyarországi konferenciáját, a CPAC Hungaryt, amelyre a közpénzmilliárdokkal kitömött kormányzati agytröszt, az Alapjogokért Központ 650 millió forintot költött el Balásy Gyula cégén keresztül. A K-Monitor most arról írt, akad még pénzmozgás a Szánthó Miklós vezette és a Balásy-cég között, és ezek közt egészen figyelemre méltó megrendelések is vannak.

A korrupcióellenes szervezet szerint az említett CPAC-szerződésen kívül Balásy Gyula cégének 2025-ben még három futó keretszerződése van az Alapjogokért Központtal, amelyeket a Rogán Antal felügyelete alatt álló Nemzeti Kommunikációs Hivatal központi közbeszerzési rendszerén keresztül bonyolították le.

Az egyik, 72 millió forintos szerződés például arról szól, hogy a Balásy-féle New Land Media gondoskodik az Alapjogokért Központ és kutatói online ügynökségi tevékenységéről. Ez a K-Monitor szerint a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormányzati agytröszt, Szánthó Miklós és a kevésbé prominensek, például Dornfeld László, Lajkó Fanni és Zila János Facebook-oldalát, valamint YouTube és Instagram-csatornáit futtatják. Tartalomgyártásban is adhatnak tanácsot, de alapvetően az online kampányok menedzselését és a hirdetések futtatását végzik. A célt is kitűzték, nevezetesen, hogy a 2024-es követő- és like-számokat 20 százalékkal növeljék.

Ennél is érdekesebb, hogy az Alapjogokért Központ további 100 millió forint (köz)pénzt költ logózott reklámajándékokra. A tételek a következők:

2000 titokzokni,

1000 flakon naptej,

600 úszógumi,

400 kupak,

350 üveggyertya,

350 kézműves, logózott szappan,

200 logózott diótörő,

100 sajtkés-készlet.

Ezen kívül elköltenek még további 80 millió forintot nyomdai termékekre, például borítékokra, matricákra, leporellókra, kiadványokra.

2025-ben mostanáig tehát a 650 milliós CPAC Hungary mellett összesen további 252 millió forint közpénzről van szerződése az Alapjogokért Központnak és a Balásy-cégnek.