Azonnal fenyegetőzni kezdett a volt fideszes főosztályvezető, akinek javaslatára kinevezték a most emberkereskedelemmel vádolt javítóintézeti igazgatót

Politikai botránnyá dagadt a gyermekotthonban nevelkedett fiatal nőket prostituáltként futtató Juhász Péter Pál ügye. Magyar Péter személyes Orbán Viktort szólította fel, vállaljon felelősséget a pártja és kormánya tagjai által elkövetett bűnökért.

Ön nagyon sok mindent tud, veszélyesen sok mindent tud, csak az a kérdés, hogy honnan. Úgyhogy ezért fogjuk ezt megtudni – fenyegette meg Dudás Zoltán a Fidesz elnapolt átláthatósági törvényjavaslatra utalva a 444 munkatársát. A portál pénteki cikke szerint az újságíró telefonon kérdezte a ma már nem létező Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) volt főosztályvezetőjét, a Fidesz csepeli polgármesterjelöltjét, hogy valóban ő terjesztette-e fel az emberkereskedelem gyanújával letartóztatott Juhász Péter Pált, hogy legyen a Szőlő Utcai Javítóintézet igazgatója.

Kérdés az is, Dudás Zoltánt valóban figyelmeztette-e a későbbi igazgató egyik volt felettese Juhász Péter Pálra, amint arról lapunk is beszámolt, a javítóintézeti igazgatót annak ellenére nevezték ki a posztra 2011-ben, hogy korábban két munkahelyéről is kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések gyanújáról szóló bejelentések miatt is kellett távoznia. Sőt, a felterjesztő minisztériumi főosztályvezetőt figyelmeztette a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat akkori vezetője, Molnár László is, hogy ő a helyében nem nevezné ki Juhászt. Dudás, aki a csepel.info adatai szerint 2010-től 2012-ig volt a gyermekvédelmi területek jogszabály-előkészítéséért felelős főosztályvezetője az Emberi Erőforrások Minisztériumba, majd a csepeli kormányhivatal vezetőjének nevezték ki, a megfenyegetett újságírónak így hárította el a neki feltett kérdéseket: „Milyen világot építenek önök? Hogy képzelik ezt?”

Dudás Facebook-oldaláról is idéztek, amiről azóta már törölt bejegyzéseiből kiderült az is, hogy a honvédelem területén tevékenykedett és a fideszes Németh Szilárd beosztottja, titkárságvezetője, illetve titkára volt, mielőtt tavaly polgármesterjelölt lett. Sőt maga számos fideszes és egyházi vezető ismeretségével is büszkélkedett, köztük említve Schmitt Pált, Tarlós Istvánt, Lázár Jánost, Lantos Csabát, Kozma Imrét, Böjte Csabát és azt is kiemelte: „Egyházi szolgálatomban állandó diakónus vagyok, 2011-ben szentelt fel Erdő Péter bíboros úr.”

A politikai botránnyá dagadó ügyről Magyar Péter is posztolt pénteken. – Fideszes politikus nevezte ki, fideszesek tartották pozícióban és fideszesek tüntették ki az emberkereskedelem és más súlyos, fiatalok elleni bűncselekmények miatt most letartóztatott javítóintézeti igazgatót – szögezte le a Tisza Párt elnöke. Hozzáfűzte, hogy „Dudás Zoltán jó fideszes módjára természetesen nem ismerte el a felelősségét, hanem újságírót fenyeget. Úgy jár el, ahogy Gulyás Gergely a kormányinfón, amikor csak hazudott és terelt”. Utóbbi esetben is a 444 kérdezte a Miniszterelnökséget vezető minisztert, aki, ugyan hibának nevezte, hogy ha volt a letartóztatott igazgató ügyében átvilágítás és az nem tárt fel kockázatot, mint ahogy azt is, hogy korábban kitüntették, de esetleges politikai következményről kitérő választ adott.

– Mostanra az is kiderült, hogy semmit nem ér az Orbánék által bevezetett “kifogástalan életvitel átvilágítás”, hiszen a Szőlő utcai rém is nevetve átment rajta. A magyar emberek és a gyermekvédelmi szervezetek azonnali felelősségre vonást és felelősségvállalást követelnek. Orbán Viktor nem bújhat újra nők szoknyája mögé. Álljon ki, nézzen az áldozatok szemébe és vállalja a Fidesz politikusai és a kormánya által elkövetett bűnök és mulasztások miatt a felelősséget! – szólította fel a miniszterelnököt Magyar Péter.