Az Orbán-kormányra aligha lehet ezzel nyomást gyakorolni, de a leállással Karácsony Gergely így is nyerhet

elemzők;

2025-06-07 09:30:00 CEST

A Fidesznek jól felfogott érdeke, hogy megőrizze a főváros működőképességét.

- Az ilyen akciók nem hoznak vagy visznek választókat az egyik vagy másik politikai tábor számára, az emberek a már meglévő pártszimpátiák alapján alakítják ki véleményüket – nyilatkozta lapunknak Mikecz Dániel politológus arról, vezethet-e politikai átrendeződéshez, hogy a fővárosban péntek dél előtt tíz percre leálltak a BKK járatai. Budapesten – folytatta – „sokpólusúvá” vált az ellenzéki politika. Időnként Vitézy Dávid is úgy viselkedik, mintha „kvázi főpolgármester” lenne.

Karácsony Gergelynek politikai értelemben jót tehet, hogy

a mostani konfliktusban főszereplőként tűnik fel, hozzá lehet kötni a kormánnyal szembeni kiállást. Ezzel azokat a kritikákat is le tudja szerelni, hogy nem küzd elég keményen a Fidesz ellen.

Volt idő, amikor az ellenzéki választók számára a fővárosi konfliktusokon keresztül értelmeződött az országos politika – utalt Mikecz Dániel például a kínai Fudan Egyetem körül dúló viharokra. Akkor ez összellenzéki ügy volt. Ma már azonban a budapesti témákra kevésbé fókuszálnak az ellenzéki szavazók, inkább a 2026-os parlamenti választást várják.

A fővárosban ugyan az ellenzéknek van többsége, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Karácsony Gergely mögött is többség van – emlékeztetett Mikecz Dániel a 2024-es főpolgármester-választás rendkívül szoros eredményére. Mivel a budapesti politikában nehezen áttekinthető történések zajlanak, a tömegközlekedés tízperces leállítása arra mindenképpen alkalmas lehet, hogy világossá tegye a helyzetet. Erre azért az emberek felkapják a fejüket.

Az, hogy „leáll a közösségi közlekedés, mert a kormány elveszi a pénzt”, egyszerűen befogadható üzenet, és tisztán megmutatja, ki mit akar, ki van az egyik oldalon, ki a másikon.

Választói mozgás azonban ennek következtében legfeljebb csak Karácsony Gergely és Vitézy Dávid között képzelhető el, nem az ellenzék és a kormánytábor között – ismételte meg. Mikecz Dániel szerint visszaütne a főpolgármesterre, ha a pénteki akciót többször, akár jóval hosszabb időre megismételnék. „A rutin megdöntése addig hatásos, amíg nem válik maga is rutinná” – fogalmazott a politológus. Az ellenzékiek szolidaritása kitarthat még egy ideig, de ennek is megvannak a határai.

- A Fidesznek csakis az a fontos egy politikai játszmában, hogy veszít-e szavazókat – vizsgálta a kormánypárt szempontjait Mikecz Dániel. Tavaly úgy tűnt, a Fidesz lemondott Budapestről: nem épített fel versenyképes főpolgármester-jelöltet, Szentkirályi Alexandra, aki végül elindult, az utolsó pillanatban visszalépett. Ha viszont a Fidesz úgy érzi, hogy a fővárosban nincs mit veszítenie, akkor aligha lehet bármivel is sarokba szorítani – érzékeltette Mikecz Dániel, hogy Karácsony Gergelynek kevés eszköze van nyomást gyakorolni a kormányra.

A főpolgármester számára dilemma lehet az is, hogy a választók sok kerületben azt a polgármesteri szerepfelfogást támogatták, amely főként városmenedzseri funkcióra korlátozódik. Vitézy Dávid is ezzel lett népszerű. 2021-ben, amikor Karácsony Gergely visszalépett a miniszterelnök-jelölti előválasztástól, maga is egyértelművé tette, hogy inkább várospolitikus szeretne lenni. Most tehát – állapította meg Mikecz Dániel – a főpolgármester nem is vállalkozhat az összellenzéki vezető szerepére, ahogyan azt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke teszi.

Magyar Péter narratívája szerint nem működik sem az egészségügy, sem a közlekedés, sem más közszolgáltatás: szétesik az ország. Éppen ezért, ha nem pusztán demonstrációs eszköz, hanem kényszerű valóság, hogy leállnak a BKK járatai, az nem jó a Fidesznek sem. A kormány megítélését tovább rontja, ha még a gazdaságilag meghatározó fővárosban sem működik a tömegközlekedés. Bár Karácsony Gergelynek nincsenek a birtokában a kormány ellen sikerrel bevethető „kényszerítő eszközök”, a Fidesznek is jól felfogott érdeke, hogy megőrizze Budapest működőképességét.

Mikecz Dániel arra számít, hogy nem külső nyomás hatására, hanem politikai számításból, de a Fidesz nem fogja bedönteni Budapestet.

Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakember meghatározása szerint akkor beszélhetünk krízisről, amikor egy váratlan esemény, vagy valamilyen megváltozott körülmény egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy bármi mással foglalkozzunk: megköveteli a teljes figyelmünket, leköti kapacitásainkat és mindent el kell követnünk, hogy a kontrollt visszaszerezzük. Ebben az értelemben a főváros vezetése krízisüzemmódban dolgozik, mivel Budapest finanszírozhatósága veszélybe került, és vészforgatókönyvek készülnek a működtethetőség érdekében. Politikai kommunikációs aspektusból ugyanakkor a kríziskezelés korántsem hálátlan szerep – hívta fel a figyelmet Bőhm Kornél.

Válsághelyzetben a figyelem és a bizalom is a „kapitány” felé fordul, a jelenlegi helyzetben pedig Karácsony Gergely a vezető, aki határozottságát és rátermettségét megmutathatja.

Politikacsinálás szempontjából tehát a válságkezelés és a küzdelem szinte a napi ügymenet része. Azzal együtt is – jegyezte meg –, hogy nyilván minden politikus jobb szeret szalagot átvágni és eredményekről beszámolni.

Az inkasszóval és a költségvetést érintő kormányzati elvonásokkal kapcsolatos vitában kommunikációs megközelítésben az lesz a legfontosabb, hogy kinek sikerül jobban a keretezés, ki nyeri az értelmezési versenyt – állította Bőhm Kornél. A kormányzati oldal értelemszerűen a „felelőtlen gazdálkodással Budapestet csődbe vivő” Karácsony alkalmatlanságát akarja bizonygatni, míg a főpolgármester a „fővároson bosszút álló kormány” narratíváját, a budapestiek elszánt védelmét és a sokszor hangsúlyozott kompromisszumkereső képességét szeretné aláhúzni. Nem kerülhető meg a kríziskommunikációs kihívások azonosítása sem: a főpolgármesternek és csapatának felelőssége, hogy a harcos politikai kommunikáció mellett jusson energia a főváros alkalmazásában álló munkavállalók tízezreinek, a város infrastruktúráját napi szinten használó százezrek megszólítására is. Bőhm Kornél szerint ezt tekinthetjük „belső kommunikációs” feladatnak is, amelynek a leginkább érintettek bevonását, adott esetben megnyugtatását kell céloznia.