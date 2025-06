„Azért állok itt, hogy megvédjem a gyerekemet és magunkat ettől a rengeteg felesleges gyűlölettől” – Elkezdődött a 30. Budapest Pride fesztivál

megnyitó;Budapest Pride;Tarr Béla;

2025-06-06 21:18:00 CEST

A fenti idézettel Gryllus Dorka fejezte a beszédét. A szervezők az Európai Bizottságtól kérni fogják, hogy azonnali hatállyal szüntesse meg az Orbán-kormány intézkedéseit.

Minden személynek joga van a békés célú gyülekezés és egyesülés szabadságához – idézett a világhírű Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, Tarr Béla az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából péntek este, amikor megtartotta a beszédét a 30. Budapest Pride Közösségi Fesztivál nyitóünnepségén az az Akvárium Klubban.

Mint ismert, az Orbán-kormány a szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalomnak tett gesztusként márciusban a gyülekezési törvény gyermekvédelemre hivatkozó szigorításával és az ezt kísérő alkotmánymódosítással tette lehetővé a Budapest Pride betiltását. A BRFK hivatkozott is már a jogszabályra, minden jel szerint a június 28-i felvonulást is be akarná tiltani, ha a Kúria nem lépett volna közbe. Nyilvánvalóan erre célzott Tarr Béla is az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának a felolvasásával. „Minden személynek egyenlő joga van arra, hogy ügyét független bíróság méltányosan tárgyalja. Senkinek a magánügyébe nem szabad önkényesen beavatkozni. Minden személynek joga van az ilyen sértésekkel szemben a törvény védelmére. Mind a férfinak, mind a nőnek a nagykorúság elérésétől kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. Minden személynek joga van a békés célú gyülekezés és egyesülés szabadságához. Minden személynek joga van a szociális biztonsághoz” – olvasott fel a hatalmas ováció közepette pódiumra lépő filmrendező a dokumentumból, hozzáfűzve, a fenti szöveget 1948-ban fogadták el, Magyarországon ma azonban sérülnek ezek a jogok.

Előtte Radványi Viktória, a Budapest Pride elnöke arról beszélt, hogy az ő hazaszeretetük „nem a kitaszításról, zászlólengetésről szól, hanem arról, hogy odafigyelnek egymásra, nyitottak és segítik egymást”, az Európai Bizottságtól pedig kérni fogják, hogy azonnali hatállyal szüntesse meg az Orbán-kormány intézkedéseit. Az est vendéglátója, a Liluként ismert műsorvezető, Kovalcsik Ildikó azt mondta: Magyarországnak szolidaritásra van most a legnagyobb szüksége. Sárosi Péter, a Drogriporter oldal alapító-szerkesztője a maga részéről megkockáztatta, „már nem vagyunk messze attól a fekete autótól”, Magyarországon most jött el a pillanat, hogy küzdeni kell. – Nincs ők és mi. Nem elfogadni kell, hanem egyszerűen csak érteni, látni a tényt, hogy mi, emberek sokszínűek és sokfélék vagyunk. (...) Ez mind a mi világunk, és ami nagyon fontos, a mi döntésünk. Mert ha mi közösen úgy döntünk, egy normális világban nem lenne mitől félni és rettegni. Egy normális világban normálisan lehetne minderről beszélni, és ezt az információt idejekorán eljuttatni azokhoz a szülőkhöz, akik erről még nem hallottak, és azokhoz a gyerekekhez is, akik most ébrednek rá a saját vágyaikra és fogalmuk sincs, kihez forduljanak.

Végül is azért állok itt, hogy megvédjem a gyerekemet és magunkat ettől a rengeteg teljesen felesleges szenvedéstől és gyűlölettől

– lépett színpadra Gryllus Dorka színésznő.

A fesztivál megnyitója gyakorlatilag az Orbán-kormány elleni politikai kiállás is lett, gyakorlatilag felvonult a Tisza Párton kívüli ellenzék, a közönségben lehetett látni Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció elnökét, Kunhalmi Ágnest, az MSZP volt társelnökét, Jámbor András, de megjelent a Momentum Mozgalom elnöke, Tompos Márton, Hadházy Ákos, Baranyi Krisztina, Őrsi Gergely, Budapest II. kerületének a polgármestere is.