Startolnak a szivárványos hetek, kezdődik a Budapest Pride fesztivál

2025-06-06 05:55:00 CEST

A hagyományos felvonulás megrendezése körül azonban még mindig sok a kérdőjel. Az egyik szélsőjobboldali szervezet lefoglalta az Andrássy utat.

Az Akvárium Klubban ma, pénteken este tartják a Budapest Pride-fesztivál megnyitó ünnepségét. Kovalcsik Ildikó (Lilu) műsorvezető lesz a házigazda, a meghívó szerint mások mellett Tarr Béla rendező és Gryllus Dorka színésznő is beszédet mond.

A heteken át tartó fesztivál mottója: Itt(hon) vagyunk! A programsorozat részeként az Equal Sports Stúdióban kerekasztal-beszélgetés lesz arról, milyen előnyök és hátrányok származnak abból, ha valaki elhagyja Magyarországot. A Francia Intézetben, a Bem vagy a Tabán moziban LMBTQ-témájú filmeket vetítenek majd. Felolvasószínházi formában először mutatják be idehaza Sofi Oksanen Szerelmetes szamócaföld című drámáját a Stereo Művházban. Az Amnesty International Magyarország például arról szervez műhelybeszélgetést, hogyan lesznek sokszínűek és befogadóak a közösségeink.

A Pikszis Kultúrpontban kiállítás nyílik, az Auróra Közösségi Térben „nemiségünk történetéről” tartanak előadást. Másik alkalommal ugyanitt az LMBTQ-közösségben is megjelenő párkapcsolati erőszak kérdését járják körül. A Három Holló Kulturális Központban „szivárványos témákról” lehet kérdezni, a Terézvárosban LMBTQ-emberekhez kapcsolódó történeti sétát szerveznek. A Bálint Házban az örökbefogadási esélyeket vitatják meg, a CEU Nádor utcai épülete a Támogató Szülők családi napjának, máskor nemzetközi emberi jogi konferenciának ad otthont.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt az Erzsébet térre hirdette meg a Pride piknik és táncpárbaj elnevezésű rendezvényét. A Bagázs-Bazár Közösségi Térben egy olyan volt homofób ellentüntetővel találkozhatnak az érdeklődők, aki ma már LMBTQ-aktivista. Női foci is bekerült a programba. 2002-ben a Kerepesi temetőben a Lambda Budapest és a Mások szerkesztősége közadakozásból síremléket állított Kertbeny Károly (1824-1882) magyar származású író-műfordítónak, a „homoszexuális" szó megalkotójának: a sírhelyet idén is megkoszorúzzák. A Turbina Kulturális Központban improvizációs színházi estet, az Eötvös10 művelődési házban „Tabuk nélkül: LMBTQ-emberek a politikában” címmel fórumot rendeznek.

A sor hosszan folytatható. A programok egy részére belépőjegyet kell váltani, részletek a fesztivál honlapján – budapestpride.hu – találhatók.

A hagyományos Budapest Pride-felvonulás június 28-án lesz, de a helyszín egyelőre még nem ismert. Sok a bizonytalanság: ahogyan arról a Népszava is beszámolt, a gyermekek védelmére hivatkozva a Fidesz próbálja megakadályozni a felvonulás megtartását. A kormány tagjainak megnyilvánulásai ellentmondásosak. Lázár János – Orbán Viktor helyeslése mellett – teljesen tiltaná a felvonulást, ellenben Gulyás Gergely és Tuzson Bence nem közterületen engedélyezné azt.

A felvonulás szervezői ragaszkodnak ahhoz, hogy a helyszín ne a Puskás Aréna vagy a Kincsem Park, hanem az eddigieknek megfelelően Budapest belvárosa legyen. A szélsőjobboldali Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ugyanakkor csütörtökön közölte, hogy a „deviáns vonaglás elől” lefoglalta az Andrássy utat.

A rendőrség egy „Pride-hoz hasonló” eseményt már jóváhagyott, egy másikat viszont megtiltott. A tiltó határozathoz – annak alátámasztására – a rendőrség „homoszexualitást megjelenítő” fotókat is mellékelt. Több fotón Steiner Kristóf szerepelt, aki a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra: van olyan félrevezető felvétel is, amely nem a felvonuláson, nem közterületen készült, hanem a Budapest Parkban rendezett Rainbow Party-n. A rendezvényre 18 éven aluliak nem léphettek be, míg a rendőrségi honlap, ahol ez a tartalom megjelent, nincs korhatárhoz kötve: gyerekek is megtekinthetik.