Korlátozás nélküli kampányköltekezést lehetővé tevő törvényjavaslatot nyújtott be a KDNP

KDNP;törvényjavaslat;kampányköltések;

2025-06-06 22:47:00 CEST

Semjén Zsolt politikai alakulata kizárólag az parlamenti választási kampányidőszakot célozta meg.

Olyan törvényjavaslatot nyújtott be három KDNP-s képviselő, amely eltörölné a választási kampányokra fordítható kiadások összegének felső korlátját – vette észre a hvg.hu a parlamenti honlapon. A Vejkey Imre, Hollik István és Nacsa Lőrinc által pénteken beadott tervezet több pontot törölne egy az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013-as törvényből.

Az egyik ilyen pont előírta, hogy jelöltenként csak meghatározott összeg fordítható kampányra, ami a törvény elfogadásakor 5 millió forint volt, de azt is belefoglalták, hogy a KSH által megállapított fogyasztói árindexszel évente növelni kell. Az előterjesztők szerint ugyanis a módosítandó jogszabály már nem szolgálja azt a célt, amely miatt megalkották – hogy különböző üzleti érdekkörök, akár külföldi politikai erők ne gyakorolhassanak befolyást a politikai döntésekre a pártoknak juttatott pénzösszegekkel.

A KDNP-s politikusok azt írják, hogy a feladat most már a választói akarat külföldi támogatásokon keresztüli befolyásolásának megakadályozása, a kampánytevékenység pedig egyre inkább az online térben zajlik, ahol a nemzeti szabályozás nem tud érvényesülni. A javaslat indoklása arra is kitér, hogy a kampányköltések korlátozása eddig is csak az országgyűlési képviselők választására vonatkozott, az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és európai parlamenti választásokra nem.