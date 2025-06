Harkivot és Herszont támadta az éjjel Oroszország, legkevesebb öt ember meghalt, sokan megsérültek

Oroszország;Ukrajna;Harkiv;Herszon;

2025-06-07 09:22:00 CEST

Újabb légicsapások veszélyére figyelmeztet az ukrán légierő.

Legkevesebb három ember meghalt és 21-en megsebesültek az eddigi legnagyobb, Ukrajna második legnépesebb városában, Harkivban elkövetett orosz dróntámadásban. A sérültek között egy másfél hónapos csecsemő és egy 14 éves lány is van – írja a polgármester, Ihor Terehov közlése alapján a BBC. A The Guardian ugyanakkor arról számol be, hogy Herszonban is életét vesztette két ember, így az orosz csapásokban legkevesebb öt ember vesztette életét.

A harkivi polgármester közölte, hogy Oroszország a péntekről szombatra virradó éjszaka folyamán 48 drónt, valamint két rakétát és négy siklóbombát indított a város irányába. Állítása szerint másfél óra alatt legalább 40 robbanást lehetett hallani, és a támadásokban sok lakóépület megrongálódott. A történteket a polgármester közleményében „nyílt terrornak” nevezte.

A BBC azt írja, az ukrán légierő további, lehetséges légicsapások veszélyére figyelmeztetett Harkivban.