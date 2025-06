Magyar Péter: János, oroszul is beadhatod a lemondásod, érteni fogják

vasút;MÁV;tömegközlekedés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-06-08 09:45:00 CEST

"Az a gyanús, ami nem gyanús – és a nemzetközi helyzet fokozódik!"

Az ukránok egy éjszaka alatt a saját nemzeti színeikre festették át mozdonyainkat is. János, ne hagyjuk, hogy sárga Volánbuszainkra is kék csíkokat fessenek a szabotőrök! – írta vasárnap reggeli, ironikus hangvételű Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter ebben azt követelte, hogy hívják össze az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát, ahol Kósa Lajos és Kocsis Máté adjon számot arról, vajon az ukrán szabotőrök nem brüsszeli festéket használtak-e, hiszen az Európai Unió zászlaja is kék-sárga. Az a gyanús, ami nem gyanús – és a nemzetközi helyzet fokozódik! Emellett annak kivizsgálását is sürgette, hogy a Siemens, valamint Mészáros Lőrinc ötszörös áron dolgozó vasútépítő cégei nem ukrán fedővállalatok-e valójában. „Éberség, elvtársak! Éberség! János, oroszul is beadhatod a lemondásod. Érteni fogják. 308 nap” – zárta bejegyzését Magyar Péter, hozzátéve: „a hódmezővásárhelyi Tram-traint is átfestették reggelre. Már a spájzban vannak. Nincs hova hátrálni!”

Az ellenzéki politikus posztjának apropóját az adta, hogy szombaton összeomlott a balatoni vasúti közlekedés, miután meghibásodott egy sorompó, és emiatt tömegjelenetek alakultak ki a peronokon. Az építési és közlekedési miniszter, Lázár János azt ígérte, hogy az utasok visszakapják a teljes jegyárat, a Magyar Államvasutak (MÁV) vezérigazgatója pedig közölte, hogy az összes klímás busz Kelenföldön lesz vasárnap – akár működik a sorompó, akár nem.