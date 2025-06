Szombaton is összeomlott a balatoni vonatközlekedés, a MÁV vizsgálatot indított, Lázár János teljes kártérítést ígér

kártérítés;MÁV;vizsgálat;Siemens;Lázár János;Vitézy Dávid;bocsánatkérés;bukás;utasok;Összeomlás;

2025-06-07 16:35:00 CEST

Sorompóhiba miatt a Balaton felé tartók ezrei maradtak pótlóbusz és érdemi információk nélkül a nyár eleji kánikulában. Az építési és közlekedési miniszter a pályaszakaszt tíz éve felújító Siemensen teszi felelőssé, Magyar Péter és Vitézy Dávid szerint viszont a fideszes politikus bukott meg.

Teljes összegű kártérítést fizet a MÁV-csoport a balatoni vonal mai károsultjainak, vagyis nem csupán a jegyár 50 százalékát, hanem az egészét visszaadjuk nekik a késések miatti bocsánatkérésként – posztolta Lázár János szombat délután azok után, hogy Kelenföldön ezrek rostokoltak a 30 fok feletti hőségben a peronon, mert délelőtt Érd és Tárnok között sorompóhiba miatt leállt a vonatközlekedés, azok után, hogy ugyanezen a vonalon – ahogy arról lapunk is beszámolt –, péntek délután is hatalmas káosz alakult. ki.

Az építési és közlekedési miniszter bejelentése előtt Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be a Facebook-oldalán, hogy azonnali vizsgálatot rendelt el, mert szerinte az nem elfogadható, hogy egy 10 éve „pincétől a padlásig” felújított vasúti pályán újra sorompóhiba miatt szívjanak családok ezrei. „Mindez a pünkösdi hosszú hétvégén, ráadásul a balatoni vasútvonalon – ezúttal Érd és Tárnok között” – háborgott a vezérigazgató, aki elismerte, hogy nem ez volt az első sorompóhiba itt a héten, és a kényszerű sebességcsökkentés hatására a sűrű vonatforgalomban tetemes késések keletkeznek.

„Köszönöm az érintett utasok türelmét, illetve a vonal felújítását végző beszállítók nevében is bocsánatot kérek mindannyiuktól”– írta az utasoknak Hegyi Zsolt, aki szerint már intézkedtek is, „a Haváriaközpont átvette a vezénylést”, vagyis az érintett szakaszról átírányítják a vonatokat másfelé. A MÁV-vezér már jelezte, hogy a tíz éve teljesen felújított vonalra a sorompókat és a biztosítóberendezést a Siemens szállította, több mint 15 milliárd forintért. A vizsgálat eredményeiről természetesen tájékoztatást adunk majd a nyilvánosságnak” – tette hozzá.

A jelek szerint azonban a vonat vár, de Lázár János nem, ugyanis bejegyzésében németül üzent a német cégnek:

„So geht das nicht weiter, meine Herren!” (Ez így nem mehet tovább, uraim!)

„Előbb fizetünk ki milliárdokat a magyar utasoknak kártérítési biztosításként, mint a Siemensnek akár egyetlen újabb fillért megrendelésre. Legalábbis addig, amíg a korábbi munkájuk hiányosságait, hibáit ki nem javítják. Ma mintegy 10 ezer károsultja volt annak, hogy a németek a pályát nem olyan minőségben csinálták meg, ahogyan a 15 milliárdos beszállítói díj fejében vállalták. Helyettük most mi fizetünk az utasoknak, de az utolsó eurócentig be fogjuk hajtani rajtuk!”– vágott oda a miniszter.

Azonban Lázár János felelőssége is terítékre került, ugyanis Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője, egyben a fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke egyaránt a tárcavezető bukásáról posztolt, és azt követelte, hogy Kelenföldön vagy bárhol a balatoni vasútvonalon tartson valódi Lázárinfót a teljes bizonytalanságban, forróságban, tájékoztatás és ivóvíz nélküli ezreknek. „A magyarok nem Lázár-csekket akarnak kapni, hanem emberi körülmények között szeretnének eljutni A-ból B-be” – hívta fel a figyelmet Magyar Péter, aki kovács Kati egykori slágerével üzent Jánosnak címezve: „Most kéne abbahagyni, elfutni, elrohanni”.

Nem volt kíméletesebb Vitézy Dávid sem, aki szerint a nyár első hétvégéjén egyből megbukott Lázár korábban beharangozott tíz pontja. „Minden magát picit is komolyan vevő európai országban ebbe a vasútellenes politikába most már bele kellene buknia a rendszerváltás óta eltelt évtizedek legrosszabb közlekedési miniszterének is” – fűzte hozzá a fővárosi politikus, aki olyan elképesztő estről is beszámolt Kelenföldről, hogy az egyik vágányra befutott egy vonat, amely a Balaton északi partja felé indult tovább, de a kijelzőn a déli parti útvonal szerepelt, és senki nem szólt az utasoknak, hogy rossz vonatra szállnak.