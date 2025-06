Oroszország;Elon Musk;

2025-06-08 15:48:00 CEST

Moszkvába érkezett Elon Musk édesapja, hogy részt vegyen egy konferencián – írja a Meduza.

Az utazásról több orosz állami televízió is beszámolt. Az egyik szerint Errol Musk június 6-án szállt le, mint fogalmazott, érdekes emberek hívták meg, akikkel a jövőről kívánt eszmecserét folytatni. Hozzátette, hogy az utazás előkészítésében is segítséget kapott tőlük. A fórum hivatalos honlapján előadóként szerepel, ahol úgy mutatják be, mint mérnököt, üzletembert, drágakő-kereskedőt és Elon Musk édesapját. A rendezvény meghívott előadói között szerepel többek közt Szergej Lavrov külügyminiszter vagy éppen Pjotr Tolsztoj, az orosz parlament alsóháza, a duma alelnöke.

A rendezvényt június 9–10. között tartják a Lomonoszov Egyetem innovációs központjában, ahol a résztvevők arról beszélgetnek, hogyan fog kinézni Oroszország és a világ a XXI. század közepén. A napirendi témák között szerepelnek ideológiai kérdések, külpolitika, nemzeti célkitűzések, független fejlődés, hagyományos társadalmi értékek, valamint a hazafias nevelés is. Az egyik program például az „Orosz világűr. Verseny a Marsért” címet viseli.

Errol Musk a beszélgetés során kitért arra is, hogyan látja fia és Donald Trump nézeteltérését. Állítása szerint a fia azért nem támogatja az amerikai elnök új költségvetési javaslatát, mert azt olyan eszköznek tartja, amellyel a demokraták előnyhöz juthatnak. A fia azt nem értette meg, hogy Trump ezzel a lépéssel éppen a demokraták szenátusi támogatását akarta biztosítani.

A Kreml korábban jelezte, hogy kész menedékjogot adni a Donald Trumppal összetűző milliárdosnak,a világ leggazdagabb emberének, a SpaceX, a Tesla és az X tulajdonosának, amennyiben kiutasítják az Egyesült Államokból.