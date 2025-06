Trump megüzente Musknak, hogy súlyosan megfizet, ha a demokratákat kezdi el pénzelni

Egyesült Államok;Donald Trump;Elon Musk;

2025-06-08 13:21:00 CEST

Sajnálja, hogy a techmilliárdos ennyire zavarodott, de nem akarja vele rendezni a viszonyát.

Tovább éleződik Donald Trump és Elon Musk nyilvános konfliktusa. A legújabb fordulóban az elnök megfenyegette a korábban még őt támogató milliárdost: súlyos következményekkel kell számolnia, ha a demokratákat támogatja – derül ki a Guardian összefoglalójából.

„Ha erre vetemedik, annak ára lesz” – fogalmazott Trump néhány nappal azt követően, hogy Musk nyilvánosan bírálta a republikánusok költségvetési törvénytervezetét, „förmedvénynek” nevezve azt, ami komoly feszültséget keltett. Az elnök közölte, hogy megszakította a kapcsolatot a milliárdossal, és nem is tervezi rendezni a viszonyukat. „Túl sok minden mással foglalkozom most. Nem látom értelmét, hogy tárgyaljak vele” – tette hozzá. Úgy véli, a történtek megerősítették a republikánus párt egységét, Musk kritikáját pedig nem tartja olyannak, ami érdemben befolyásolná a költségvetési csomag sorsát, amelyet hivatalosan „a nagy, gyönyörű törvénycsomag” néven emlegetnek. A képviselőház már megszavazta a javaslatot, jelenleg a Szenátus előtt van. Bár néhány konzervatív republikánus osztja Musk aggodalmait a jelentős költségcsökkentések miatt, egyelőre nem világos, hogy történnek-e módosítások.

A törvénytervezet meghosszabbítaná Trump 2017-es adócsökkentéseit, emellett további kiadásokat irányoz elő a határvédelem és a katonai célok finanszírozására. Ezeket részben a Medicaid-program, az élelmiszersegély és a zöldenergia-adókedvezmények csökkentéséből kívánják fedezni.

Független költségvetési szakértők és a Kongresszusi Költségvetési Hivatal becslése szerint a jogszabály a következő tíz évben 2,3 és 5 billió dollár közötti mértékben növelheti az államháztartási hiányt. A Fehér Ház ezzel szemben azzal érvel, hogy az adócsökkentések által ösztönzött gazdasági növekedés ellensúlyozni fogja a kieső bevételeket. Az elnök bizakodó, szerinte még július negyedike előtt átmegy a csomag a Szenátuson. Úgy látja, Musk kritikája akaratlanul is hasznos volt: „Elon felhívta az emberek figyelmét a törvény erősségeire. Olyanok is elkezdtek foglalkozni vele, akik korábban nem is hallottak róla. Ezért mondhatjuk, hogy szívességet tett (...) sajnálom, hogy ilyen levert és zavarodott” – mondta.

Trump nehezményezte azt is, hogy Musk szerinte nem tanúsít kellő tiszteletet az elnöki hivatal iránt, amit komoly problémának tart. „Nem engedhetjük meg, hogy valaki így viselkedjen az elnökség intézményével szemben” – fűzte hozzá. A feszültség egyik korábbi oka az volt, hogy Musk egy X-bejegyzésben Trumpot összefüggésbe hozta a hírhedt amerikai üzletemberrel, Jeffrey Epsteinnel. Musk a posztot később törölte. Az erre vonatkozó kérdésre Trump úgy reagált: ez egy régi történet, ráadásul Epstein ügyvédje is kijelentette, hogy semmi köze nincs az ügyhöz.