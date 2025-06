Donald Trump Los Angelesbe vezényelte a Nemzeti Gárdát, az amerikai nagyvárosban újra elszabadult az erőszak

Egyesült Államok;Los Angeles;zavargások;Donald Trump;Nemzeti Gárda;

2025-06-09 08:59:00 CEST

A tüntetők a szövetségi bevándorlási hivatal, az ICE razziái ellen tiltakoznak három napja. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó hivatalosan kérte a Trump-adminisztrációt a Nemzeti Gárda kivonására, mondván, a gárdisták jelenléte csak a feszültséget szítja.

Úgy tűnik, tényleg csak olaj volt a tűzre, hogy Donald Trump amerikai elnök egy rendkívüli intézkedéssel Kalifornia állam hatóságainak a tiltakozása ellenére Los Angelesbe vezényelte a Nemzeti Gárdát. Vasárnap, az erőszakba torkolló tüntetéshullám harmadik napján – írja az AP amerikai hírügynökség – több ezer ember jelent meg az amerikai nagyváros útjain és tűzött össze a biztonságiakkal. A tüntetők elfoglalták Los Angelesből induló autópálya egy szakaszát, kocsikat gyújtottak fel, és összetűztek azokkal a gárdistákkal, akiket állami épületek – köztük egy illegális bevándorlók őrizetbe vételére használt fogda – védelmére álltak sorfalat. Válaszul a gárdisták és velük együtt kivezényelt rohamrendőrök belvárosában villanógránátokat, könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek ellenük. Bár estére a legtöbb tüntető már elment, azok közül, akik maradtak, néhányan felszedett betontömbökkel és petárdákkal kezdték el dobálni az autópályarendőröket az Egyesült Államok nyugati partvonala mentén futó Route 101 lezárt szakaszán.

Ez már a zavargások harmadik napja volt a négymillió lakosú amerikai nagyvárosban, ahol azután szabadultak el az indulatok, hogy pénteken a szövetségi bevándorlási hivatal (ICE) egységei razziákat tartottak, több illegális bevándorlót – köztük nem mellesleg családokat gyerekekkel együtt – őrizetbe vettek.Egy messzire visszhangzó incidensben őrizetbe vették David Huertát, a kaliforniai házfelügyelői-gondnoki szakszervezet elnökét is, aki személyesen tiltakozott a razziák ellen. A hatósági fellépés hatalmas felhördülést váltott ki a latin-amerikai közösségben, amelynek képviselői több helyszínen spontán tüntetéseket szerveztek. A demonstrációk egy része már ekkor erőszakba torkollott: a tüntetők kövekkel, petárdákkal és Molotov-koktélokkal támadtak a rohamrendőrökre, a Los Angeles megyében fekvő Paramount városban akadályokat emeltek az utcán, gyújtogattak és járműveket rongáltak meg. Donald Trump pedig ekkor, az összetűzések második napján utasítást adott arra, hogy a Nemzeti Gárda kétezer tagját Los Angelesbe vezényeljék.

Az első kontingens – a kaliforniai Nemzeti Gárda 79. gyalogdandár harccsoportjának (IBCT) körülbelül háromszáz tagja – vasárnap délelőtt érkezett meg három helyszínre. A Northern Command egy X-platformon közzétett bejegyzésben azt írta, hogy az egységek feladata a szövetségi tulajdon, valamint a személyi állomány védelmének és biztonságának biztosítása.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó élesen kritizálta a döntést, mondván, az csak szítani fogja a feszültséget Los Angelesben, amire Donald Trumptól megkapta, hogy alkalmatlan Karen Bass Los Angeles-i polgármesterrel együtt. Az amerikai elnök a Truth Socialön írt erről, hozzáfűzve, a tüntetőket szélsőbaloldaliaknak, fizetett provokátoroknak tartja, nem mellesleg mostantól a tüntetéseken betiltják a maszkviselést. „Mit akarnak ezek az emberek eltitkolni, és miért?!” – tette fel a kérdést Donald Trump, megköszönve a Nemzeti Gárda munkáját.

Az FBI vasárnap 50 ezer dollárig terjedő nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít azonosítani egy maszkos tüntetőt, aki a szombati megmozduláson a hatósági járműveket kődarabokkal dobálta, összetűzésbe keveredett szövetségi hatóság tagjával, valamint "szövetségi tulajdonban okozott kárt". A férfiról fénykép is megjelent.

Karen Bass kétségeit fejezte ki Trump elnök döntésével kapcsolatban, miszerint bevetette a Nemzeti Gárdát, és úgy nyilatkozott: szerinte a LAPD képes kezelni a bevándorlásellenes tüntetéseket. Az ABC7-nek adott interjújában a politikus elmondta, hogy a tüntetőknek alkotmányos joguk van a szólásszabadsághoz, ugyanakkor elítélte az erőszakot – Semmilyen körülmények között nem elfogadható az erőszak.– hangsúlyozta.

Gavin Newsom vasárnap délután levélben kérte Pete Hegseth védelmi miniszter, hogy a Nemzeti Gárdát vonják ki Kaliforniából. A tárcavezető korábban azzal fenyegetett, hogy ha kell, tengerészgyalogosokat vezényel Los Angelesbe, amit a kaliforniai kormányzó tébolyult ötletnek nevezett. Az Egyesült Államokban ritkán fordul elő, hogy a Nemzeti Gárdát helyi kormányzói akarat ellenére küldik valahova. Legutóbb 60 éve, 1965-ben történt ilyen, akkor Lyndon B. Johnson elnök vezényelte Alabamába a Nemzeti Gárdát egy polgári egyenjogúsági demonstráció védelmében.

A republikánus amerikai elnök, Donald Trump és a demokrata kaliforniai kormányzó korábban vívott egy kis szópárbajt anyagi kérdések körül is. Aután, hogy a CNN szerint a Trump-adminisztráció elrendelte a Kalifornia államnak ítélt szövetségi támogatás felülvizsgálatát, Gavin Newsom elkezdett fenyegetőzni, hogy ha ez megtörténik, Kalifornia nem fizet be több szövetségi adót. – 80 milliárd dollárral többet fizetünk be, mint amennyit visszakapunk. Lehet, hogy ennek véget kellene vetni – figyelmeztetett Gavin Newsom.

Kalifornia állam önmagában nemrég a világ negyedik legnagyobb gazdasága lett. Áprilisi hír volt, hogy a GDP-je 4,1 ezer milliárd dollárra nőtt, amivel megelőzte Japán (4,02 ezer milliárd dollár), és már csak Németország (4,65 ezer milliárd dollár), Kína (18,74 ezer milliárd dollár), illetve maga az Egyesült Államok (29,18 ezer milliárd dollár) áll előtte a világranglistán.