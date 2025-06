Franciaország végzett harmadikként a Nemzetek Ligájában

labdarúgás;Franciaország;Nemzetek Ligája;

2025-06-08 19:27:00 CEST

A németeket a sok hiba mellett a videobíró döntései is hátrányosan érintették.

2–0-s győzelmet aratott Franciaország válogatottja a Nemzetek Ligája bronzmérkőzésén, ezzel megszerezve a harmadik helyet – írja a BBC.

A Németország elleni találkozó egyik főszereplője Kylian Mbappé volt, aki ötvenedik alkalommal talált be a nemzeti csapat színeiben. A mérkőzés vége felé még egy gólpasszt is kiosztott: hat perccel a rendes játékidő letelte előtt Robin Koch hibáját kihasználva önzetlenül Michael Olise elé passzolt, aki könnyedén az üres kapuba gurított.

A német válogatott előtt is adódtak lehetőségek, ám egy tizenegyest és egy gólt is elvett a videobíró. Karim Adeyemi először büntetőt harcolt ki, miután Mike Maignan felborította, ám a visszajátszás alapján a játékvezető színészkedésért sárga lapot adott a csatárnak. Később Deniz Undav gólját is érvénytelenítették, mivel Niclas Füllkrug szabálytalanságot követett el Adrien Rabiot-val szemben az akció elején.

A franciák is közel álltak további találatokhoz Stuttgartban: Marcus Thuram lövése a lécen csattant, Mbappé pedig több lehetőséget is kihagyott. Marc-André ter Stegen egy látványos védéssel akadályozta meg újabb gólját.

A Julian Nagelsmann vezette német válogatott immár három mérkőzés óta nyeretlen, beleértve a Portugália elleni elődöntős vereséget is. Joshua Kimmich csapatkapitány az RTL-nek adott interjújában csalódottan értékelt: „Az első percekben már három góllal kellett volna vezetnünk. Ehelyett már a szünetben hátrányba kerültünk. Túl gyorsan elvesztettük a türelmünket, feladtuk a felállásunkat, sok hibát vétettünk, és pontosan azt kapták tőlünk, amit akartak.”

Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya kiemelte Mike Maignan teljesítményét: „Mike fantasztikusan védett, különösen a mérkőzés elején, neki köszönhetjük, hogy versenyben maradtunk. A spanyolok elleni félidei 0–2-es állás kemény próbatétel volt. Nem állítom, hogy ma az első félidőben megérdemeltük volna a vezetést, de így is lehetőséget kaptunk arra, hogy a folytatásban javítsunk a játékunkon.”

A Nemzetek Ligája döntőjét vasárnap este 20 órakor rendezik Münchenben Spanyolország és Portugália között. Spanyolország a franciák ellen aratott 5–4-es elődöntős győzelemmel jutott be a fináléba.