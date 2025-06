Izrael átvette az irányítást Greta Thunberg és társai Gázai övezetbe tartó segélyszállító hajója felett

Izrael;Gázai övezet;hajó;segélyszállítmány;izraeli-palesztin konfliktus;Greta Thunberg;

2025-06-09 13:57:00 CEST

Az izraeli külügy azt állította, hogy a palesztinpárti aktivisták „médialátványosságot” próbáltak rendezni, a hajón ugyanis értékelésük szerint kevesebb segély volt, „mint amennyi egyetlen teherautóra felférne”.

Izrael átvette az ellenőrzést a Gáza felé tartó Madleen nevű, fedélzetén Greta Thunberget is szállító hajó felett – jelentette hétfőn az izraeli külügyminisztérium X-en. A BBC szerint a hajó kis mennyiségű humanitárius segélyt szállított, amelyet a Gázai övezetbe próbált eljuttatni.

Az izraeli hadsereg (IDF) haditengerészeti egységei átvették az irányítást a Gázai övezet felé tartó Madleen nevű vízi jármű felett, és az asdódi kikötőbe vontatják azt együtt a fedélzetén utazó tizenkét, palesztinpárti aktivistával – köztük a svéd klímaaktivista Greta Thunberggel. Az utasokat várhatóan kiutasítják Izraelből és visszaküldik származási országukba. A külügyi tárca élesen bírálta, hogy az aktivisták „médialátványosságot” próbáltak rendezni a figyelemfelkeltés érdekében, a hajón ugyanis értékelésük szerint kevesebb segély volt, mint amennyi egyetlen teherautón elférne.

A minisztérium hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt két hétben több mint 1200 segélyszállító jármű lépett be Gázába Izraelből, és a Gázai Humanitárius Alapítvány csaknem 11 millió adag ételt juttatott el közvetlenül a gázai civilekhez. „Léteznek hatékony és valódi humanitárius csatornák a segélyezésre – ezek nem Instagram-szelfikkel történnek” – írták, hozzátéve, hogy a hajón maradt „csekély mennyiségű” segélyt az izraeli szervek célba fogják juttatni. Egy videót is közzétettek az aktivistákról, amelyen az látható, ahogy az izraeli haditengerészet kíséretében Asdódba érkeznek. A felvételhez azt írták: „A szelfijacht minden utasa biztonságban van és sértetlen. Szendvicset és vizet kaptak. A műsornak vége.” Greta Thunberg és az aktivistatársai ezzel szemben azt állították, hogy elrabolták őket.

A Madleen hajó útját megszervező Freedom Flotilla Coalition korábban jelezte, hogy elvesztették a kapcsolatot az aktivistákkal, és előre rögzített segélykérő videókat tett közzé a Telegramon. A koalíció szerint a hajó célja a figyelemfelhívás mellett az volt, hogy a blokád ellenére segélyt juttasson el a Gázai övezetbe.

Az izraeli védelmi miniszter elrendelte, hogy az IDF vetítse le a Madleen fedélzetén őrizetbe vett aktivistáknak azt a 43 perces videót, amely az iszlamista Hamász 2023. október 7-i terrortámadását dokumentálja. A cenzúrázatlan felvételeken a támadások során elkövetett mészárlások és brutalitások láthatók, melyből számos jelenetet a támadók testkamerái rögzítettek.