Oroszország végrehajtotta a háború eddigi legnagyobb éjszakai drón- és rakétatámadását Ukrajna ellen

Oroszország;Ukrajna;dróntámadás;orosz-ukrán háború;

2025-06-09 11:26:00 CEST

Egy híján ötszáz drónt vagy rakétát lőttek ki főként az ország középső és nyugati részére, de a csapásoknak csak töredéke ért célt.

A háború eddigi legnagyobb éjszakai dróntámadását hajtotta végre Oroszország Ukrajna ellen – írja az AP. Az ukrán légierő közlése szerint összesen 479 drónt és 20 különböző típusú rakétát lőttek ki Ukrajna főként Ukrajna középső és nyugati részeire.

Az ukrán légvédelem – derül ki a The Kyiv Independent cikkéből – ezek közül 479-et semmisített meg repülés közben, 292 drónt sikerült lelőni, 187 másikat elektronikusan hatástalanítani, csak 10 drón vagy rakéta érte el célját. Az ukrán közlést egyelőre független forrásból nem erősítették meg. Az ukrán portál a részletekbe menően közli, hol mi csapódott be és milyen kárt okozott, így azt is, hogy a Rivnei területen egy, a Herszoni területen négy, a Harkivi területen hét ember sebesült meg a támadáshullám következtében. A Kijevi területen 10 órán át vijjogtak a légvédelmi szirénák.

Az AP emlékeztet, Oroszország hasonló támadásai általában késő este kezdődnek és reggel végződnek, mert sötétben nehezebb észrevenni a drónokat.

Az oroszok a több mint három éve tartó háborúban rutinszerűen mérnek csapást Ukrajna polgári infrastruktúrájára és lakóépületekre is, ami az ENSZ szerint eddig legalább 12 ezer ukrán civil életét követelte. Oroszország tagadja ezt, azt állítja, hogy csak katonai célpontokat támad. Ennek ellentmond a vasárnap este indított támadáshullám, a Szumi területre mért összesen körülbelül 90 légicsapásban ugyanis az oroszok célba vettek lakóházakat, boltokat és nem mellesleg egy iskolát is.

Oroszország nemrég elkezdte gyors egymásutánban dönteni a rekordokat az Ukrajnára egy éjszaka alatt kilőtt drónok számában. Ehhez újabb lökést adhat, hogy az ukránok egy hete hajtották végre a Vlagyimir Putyin által elindított háború eddigi legmerészebb akcióját, az úgynevezett Pókháló hadműveletet, amelyben a frontvonaltól távol, mélyen Oroszországban semmisítettek meg drónok és rakéták indítására használt orosz stratégiai nehézbombázókra mértek csapást.