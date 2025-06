Cseh Katalin nem támogatja a Momentum visszalépését, Szabó Szabolcs újraindul

ellenzék;Momentum;választás 2026;

2025-06-10 08:50:00 CEST

Szoros eredmény után eldőlt, nem indul jövőre a választáson a NOlimpia-akcióval berobbant Momentum. Úgy tudjuk, Fekete-Győr András Rendszerváltó Alapját napirendre se vette a küldöttgyűlés.

Nem indul a Momentum a 2026-os országgyűlési választáson – így döntött az ellenzéki párt hétvégi küldöttgyűlése. A kezdeményezést Fekete-Győr András volt pártelnök dobta be, aki szerint „rendkívül nagy felelősségük van abban”, hogy semmilyen módon ne veszélyeztessék a jövő évi kormányváltást. A küldöttek szavazása előtt Cseh Katalin bejelentette, hogy nem támogatja a Momentum visszalépését. A volt uniós, jelenlegi országgyűlési képviselő Facebook-posztjában azt írta: „Egyszerűen nem tudjuk, mi lesz egy év múlva. Nem tudjuk, milyen választási rendszerben kell rajthoz állni, és hogyan, milyen stratégiával lehet akkor a legjobban elősegíteni a rendszerváltást. (…) Ha most eldobjuk az egyik legerősebb eszközünket, amellyel küzdeni lehet, azzal nem rendszerkritikusak leszünk, hanem kiszolgáltatottak.” Kerpel-Fronius Gábor egykori főpolgármester-helyettes a szavazás után arról írt: elfogadja a döntést és marad a pártban, de szerinte nem volt még egyértelmű, hogy a Momentum rajthoz állása „veszélyezteti a NER leváltását”.

Információink szerint a döntésben rendkívül megosztott volt a párt. Nem csak Cseh Katalin, és Kerpel-Fronius Gábor, de belső vitán az elnökség, sőt a pártelnök Tompos Márton is a választási indulás mellett foglalt állást. A szavazáson végül viszonylag szoros – 60-40 százalék körüli – eredmény született. Fekete-Győr András azonban továbbra is komoly vitákra számít, mint a Népszavának elmondta, másik ötletét, a Rendszerváltó Alapot egyáltalán nem vették napirendre a küldöttgyűlésen. A volt pártelnök ezért a következő időszakban is amellett érvel majd, hogy állami támogatásukat a szabad vidéki sajtó és politikai üldözöttek segítésére, valamint mozgalmi tüntetésekre fordítsák.

Tompos Márton ezt egyszerűen „baromságnak” nevezte lapunknak.

„Az állami támogatással el kell számolnunk. Ha elkezdenénk mindenfelé szétosztani, máris jönne az Állami Számvevőszék, hogy nem erre kaptuk a pénzt. Nem tudom melyik a rosszabb: ha Fekete-Győr ezt nem tudja, vagy esetleg pontosan tudja, és úgy nyilatkozik erről”

– mondta a pártelnök, hozzátéve: a jövőben inkább különböző módokon szeretnék felhívni a figyelmet az új választójogi- és médiatörvény fontosságára, hiszen „a Tisza-szavazók akkor kérik ezt számon Magyar Péteren, ha van egy minta előttük.”

Tompos azt is leszögezte: megtartja pártelnöki posztját. Mint Cseh Katalintól megtudtuk, ő is marad. Bár nem támogatta, fejet hajt a közösség döntése előtt, képviselőként pedig 2026-ig folytatná ugyanazt a munkát, amit eddig. Arról egyelőre nem döntött, hogy a választás után marad-e a politikában.

A Momentum eddigi egyéni képviselői – Hajnal Miklós, Orosz Anna, Tóth Endre – már a hivatalos döntés előtt jelezték, hogy semmilyen formában nem készülnek újrázni. Különleges Szabó Szabolcs helyzete, aki a párt parlamenti frakciójának ugyan tagja, a Momentumnak viszont nem. Szabó a Népszavának megerősítette, emiatt nem is követi a párt döntését, újraindul az általa többször megnyert csepeli választókörzetben. A Momentum választási visszalépését pedig nem kívánta kommentálni.