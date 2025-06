Fidesz-KDNP;Transparency International;törvénymódosító javaslat;Ligeti Miklós;kampányköltések;kampányfinanszírozási törvény;

2025-06-10 05:50:00 CEST

Nem bujkál többé a Fidesz, törvénybe írnák a gátlástalan kampányolást.

A Fidesz sosem tartotta be a kampányköltési plafont, bár kínjukban összevissza hazudoztak erről. Most hoznak egy törvényt, amivel felmentik magukat a hazugság alól – jelentette ki lapunknak Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója.

A kampányfinanszírozási törvény módosítását a minap kezdeményezte három KDNP-s parlamenti képviselő. Vejkey Imre, Nacsa Lőrinc és Hollik István javaslata szerint mostantól gyakorlatilag végtelen pénzt költhetnének kampányra a pártok. Sőt 2026-tól már bevételeikről és finanszírozóikról sem kell számot adniuk. Míg eddig az egyéni jelöltek „csupán” ötmillió forintot égethettek el önreklámra, – a pártlisták sem léphettek át egy meghatározott keretet – a jövőben már szankciók sem lesznek: mindenki annyit költ plakátra és hirdetésre, amennyi belefér.

Ligeti Miklós szerint ezt a törvényt a „változó közhangulat” szülte. Az Állami Számvevőszék ugyanis – folytatta – szemben több ellenzéki párttal, sosem talált semmilyen problémát a Fidesz-KDNP költéseinél. „Mindenki tudta, hogy ez ócska hazugság, csak mostanra kinyílt az emberek szeme” – fogalmazott a szakértő, aki szerint hab lenne a tortán, ha a mindenki számára látható „luxizás” mellett a NER-nek most azt is magyaráznia kellene, hogy „inflációkövető plakátárak” miatt szórnak el a hatalmuk megtartására az eddigieknél is tízszer többet.

„Ha nincsen limit, nincs mit megszegni, jogilag így felszabadultak ebből a hazugságspirálból”

– mondta Ligeti Miklós. Ráadásul – folytatta – régi szlogeneket is előhúzhatnak, hogy ezt indokolják: „az ellenzék mögött rettenetes erők állnak, tehát hagyjuk a dumát, harc van, költenünk és védekeznünk kell!” A KDNP-s jogalkotók mostani indoklásában valóban szerepel a külföldi befolyás visszaszorítása a kampányból, ám Ligeti aláhúzta: az ilyen típusú kampányfinanszírozás nagyon régóta törvénytelen.

A Transparency International Magyarország szakértője emlékeztetett: a kormány saját, 2013-as törvényét „heréli ki végleg.”

„Már 2010-ben is sokkal többet költött a két nagy párt az akkor megengedettnél, és a Fidesz tényleg változtatott a szabályokon. Ugyanakkor azóta is úgy trükköznek, hogy még a saját törvényüknek se kelljen megfelelniük”

– mondta. Példaként Ligeti a „lakossági tájékoztatás” címen futó kormánypropagandát, a külön futó CÖF-ös kampányokat, a Megafon- és Fidesz-pártreklámokat említette. „Folyamatosan úgy csináltak, mintha ezek különböző dolgok lennének. Persze tudtuk, hogy ez nem igaz, így viszont sokkal nehezebb volt követni a költéseket.”

Ligeti szerint a mostani törvényjavaslat további ajtókat fog kinyitni a választás előtt, miután a kormány annyiszor írja át a szabályokat, ahányszor csak jónak látja.

„Ez már ahhoz is belépő lehet, hogy – ahogyan sokan pletykálják – leszállítsák a parlamenti küszöböt, hátha a kispártok bejuttatása megosztja az ellenzéket. És minden más is elképzelhető”

– szögezte le.